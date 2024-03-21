WP: США за два года конфликта на Украине не смогли отказаться от титана из РФ

21 марта 2024 в 19:27 Размер текста - 17 +

США и Запад не готовы отказываться от российского титана, передает WP Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Даже спустя два года с момента начала российской спецоперации на Украине, США и их западные партнеры не смогли отказаться от импорта в свои страны российских ресурсов, в частности, российского титана. И это несмотря на факт поддержки Киева западными странами. Об этом сообщает The Washington Post. «После более чем двух лет конфликта на Украине Россия продолжает экспортировать нефть и газ, которые в конечном итоге достигают США и их союзников. Российские компании по-прежнему могут продавать все, от алмазов до урана и титана, потому что Запад хочет эти товары. <…> Российский титан продолжает течь на Запад», — передают авторы материала американского издания . США и другие страны Запада начали вводить ограничения сразу после начала СВО. Однако несмотря на это, в 2023 году только страны Евросоюза закупили у России нефть и газ стоимостью в 29 миллиарда евро. Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС готов перейти на атомную энергию для соблюдения энергетического суверенитета, сообщает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Даже спустя два года с момента начала российской спецоперации на Украине, США и их западные партнеры не смогли отказаться от импорта в свои страны российских ресурсов, в частности, российского титана. И это несмотря на факт поддержки Киева западными странами. Об этом сообщает The Washington Post. «После более чем двух лет конфликта на Украине Россия продолжает экспортировать нефть и газ, которые в конечном итоге достигают США и их союзников. Российские компании по-прежнему могут продавать все, от алмазов до урана и титана, потому что Запад хочет эти товары. <…> Российский титан продолжает течь на Запад», — передают авторы материала американского издания. США и другие страны Запада начали вводить ограничения сразу после начала СВО. Однако несмотря на это, в 2023 году только страны Евросоюза закупили у России нефть и газ стоимостью в 29 миллиарда евро. Глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что ЕС готов перейти на атомную энергию для соблюдения энергетического суверенитета, сообщает «Национальная служба новостей».