Что ЕС вывозил из России в 2023 году

ЕС в 2023 году закупил у России нефти и газа на 29 млрд евро

Страны ЕС закупили российские нефть, нефтепродукты и газ на сумму более 29 миллиардов евро Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В 2023 году товарооборот между странами Евросоюза и Россией сократился в 2,9 раза по сравнению с предыдущим аномальным 2022 годом. Согласно опубликованным данным европейского агентства Eurostat, с которыми ознакомился РБК, за 2023 год импорт российских товаров в страны ЕС составил 50,64 миллиардов евро, в то время как экспорт из ЕС в Россию составил 38,32 миллиарда евро. О том, что ЕС закупал у России в 2023 году — в материале URA.RU.

Что ЕС ввозил из России

Согласно анализу европейской статистики за 2023 год, продолжается ввоз из РФ нефти, нефтепродуктов и природного газа, а также черных металлов, никеля, алюминия, металлов платиновой группы, удобрений и продуктов неорганической химии (включая ядерное топливо, аммиак и т. д.). При этом наибольшую долю в оставшемся экспорте Евросоюза в Россию фармацевтическая продукция (примерно 23%).

Так, в 2023 году ЕС импортировал газообразных углеводородов из России на 16,7 миллиарда евро. Показатель сократился практически в 2,9 раза, по сравнению с 2022-м. РФ поставила нефть Болгарии — на 2,5 миллиарда евро, Чехии — на 1,9, Словакии — на 1, 9 миллиарда, а Венгрии — на 2,1 миллиарда евро.

Что касается удобрений, они исключены из санкционного списка. Поэтому их импорт в ЕС из России составил 1,38 миллиарда долларов.

Как РФ сократила торговлю с Евросоюзом

Начиная с февраля 2022 года Европейский союз последовательно вводил 12 пакетов санкций против России, уменьшая допустимый уровень торговли. По информации Еврокомиссии, приблизительно 147 миллиардов евро из суммарного объема товарооборота с Россией до введения санкций подпали под действие установленных ограничений.

В январе 2024 года издание Politico отметило, что практически все основные товары попали под санкции и другие крупные товары, например, связанные с ядерной энергией или СПГ, стали недоступны. Доля ЕС в общем товарообороте с Россией после введения санкций снизилась более чем вдвое — с 36% до 15%, в то время как объем торговли с дружественными странами увеличился в 1,7 раза — с 46% до 77%, передает РБК.