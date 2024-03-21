Челябинский завод увеличит выпуск приборов за контролем производства бензина. Фото

22 марта 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Завод расширит номенклатуру приборов для учета в производстве топлива Фото: Александр Елизаров © URA.RU Завод компании «ЭлМетро Групп» в Челябинске расширит номенклатурный ряд расходомеров, применяемых при переработке нефти и газа, в частности, при изготовлении бензина. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, бюджет проекта модернизации производства составил 105 млн рублей. «Компания „ЭлМетро Групп“, выпускающая целую линейку крайне востребованных в нефтегазовой отрасли измерительных приборов, начинает масштабное обновление производства. В бюджете проекта заложено в общей сложности 105 млн рублей. Из них 50 млн в виде льготного кредита предоставил Фонд развития промышленности региона», — рассказали в минпроме. Расходомеры применяются для измерения в трубах расхода жидкостей и газов. Кроме нефтегазовой отрасли, высокоточные приборы применяют в энергетической, химической, металлургической и других сферах промышленности. Гендиректор «ЭлМетро Групп» Александр Жестков, что за счет бережливых технологий завод на отдельных участках удвоил выпуск продукции. Для расширения номенклатуры приобретут высокотемпературную вакуумную печь. Проект позволит дополнительно создать пять рабочих мест. «Компания планирует модернизировать ряд производственных площадок. Внедрят технологии высокотемпературной вакуумной пайки полуфабрикатов кориолисовых расходомеров большого размера», — детализировали в минпроме. Новый цех предприятия займет площадь в 15 тысяч кв метров. Его запустят к концу 2024 года. Реализация проекта за весь срок пользования займом позволит увеличить суммарный объем выручки до 437,8 млн рублей. В бюджет при расширении деятельности поступи дополнительно 70 млн рублей налогов и сборов. В проект предполагается вложить 105 млн рублей пресс-служба минпрома Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завод компании «ЭлМетро Групп» в Челябинске расширит номенклатурный ряд расходомеров, применяемых при переработке нефти и газа, в частности, при изготовлении бензина. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, бюджет проекта модернизации производства составил 105 млн рублей. «Компания „ЭлМетро Групп“, выпускающая целую линейку крайне востребованных в нефтегазовой отрасли измерительных приборов, начинает масштабное обновление производства. В бюджете проекта заложено в общей сложности 105 млн рублей. Из них 50 млн в виде льготного кредита предоставил Фонд развития промышленности региона», — рассказали в минпроме. Расходомеры применяются для измерения в трубах расхода жидкостей и газов. Кроме нефтегазовой отрасли, высокоточные приборы применяют в энергетической, химической, металлургической и других сферах промышленности. Гендиректор «ЭлМетро Групп» Александр Жестков, что за счет бережливых технологий завод на отдельных участках удвоил выпуск продукции. Для расширения номенклатуры приобретут высокотемпературную вакуумную печь. Проект позволит дополнительно создать пять рабочих мест. «Компания планирует модернизировать ряд производственных площадок. Внедрят технологии высокотемпературной вакуумной пайки полуфабрикатов кориолисовых расходомеров большого размера», — детализировали в минпроме. Новый цех предприятия займет площадь в 15 тысяч кв метров. Его запустят к концу 2024 года. Реализация проекта за весь срок пользования займом позволит увеличить суммарный объем выручки до 437,8 млн рублей. В бюджет при расширении деятельности поступи дополнительно 70 млн рублей налогов и сборов.