Глава Челябинска Наталья Котова, главы районов и руководители администрации города у памятника «Орленку» 23 марта почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Наталья Котова, главы внутригородских районов и руководители администрации города возложили цветы в память о погибших в Подмосковье», — говорится в telegram-канале администрации Челябинска. Чиновники почтили память погибших возле памятника «Орленку» на Алом поле.
В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. На данный момент известно о 115 погибших, сообщили в Следственном комитете России. В числе погибших числится житель Челябинской области 51-летний Александр Баклемышев, который прилетел в Москву специально на концерт группы «Пикник». В областном правительстве подтвердили информацию о гибели Баклемышева. Семье будет оказана вся необходимая помощь.
Челябинские чиновники возле памятника «Орленку» на Алом поле
Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска
На стихийном мемориале лежат цветы и игрушки
Фото предоставлено пресс-службой администрации Челябинска
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Глава Челябинска Наталья Котова, главы районов и руководители администрации города у памятника «Орленку» 23 марта почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Наталья Котова, главы внутригородских районов и руководители администрации города возложили цветы в память о погибших в Подмосковье», — говорится в telegram-канале администрации Челябинска. Чиновники почтили память погибших возле памятника «Орленку» на Алом поле. В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. На данный момент известно о 115 погибших, сообщили в Следственном комитете России. В числе погибших числится житель Челябинской области 51-летний Александр Баклемышев, который прилетел в Москву специально на концерт группы «Пикник». В областном правительстве подтвердили информацию о гибели Баклемышева. Семье будет оказана вся необходимая помощь.