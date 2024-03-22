22 марта 2024

Челябинские чиновники почтили память погибших в столичном «Крокусе». Фото

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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Чиновники возложили цветы в память о погибших в Подмосковье Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Глава Челябинска Наталья Котова, главы районов и руководители администрации города у памятника «Орленку» 23 марта почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Наталья Котова, главы внутригородских районов и руководители администрации города возложили цветы в память о погибших в Подмосковье», — говорится в telegram-канале администрации Челябинска. Чиновники почтили память погибших возле памятника «Орленку» на Алом поле.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. На данный момент известно о 115 погибших, сообщили в Следственном комитете России. В числе погибших числится житель Челябинской области 51-летний Александр Баклемышев, который прилетел в Москву специально на концерт группы «Пикник». В областном правительстве подтвердили информацию о гибели Баклемышева. Семье будет оказана вся необходимая помощь.

Челябинские чиновники возле памятника «Орленку» на Алом поле
Челябинские чиновники возле памятника «Орленку» на Алом поле
На стихийном мемориале лежат цветы и игрушки
На стихийном мемориале лежат цветы и игрушки

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Глава Челябинска Наталья Котова, главы районов и руководители администрации города у памятника «Орленку» 23 марта почтили память погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. «Наталья Котова, главы внутригородских районов и руководители администрации города возложили цветы в память о погибших в Подмосковье», — говорится в telegram-канале администрации Челябинска. Чиновники почтили память погибших возле памятника «Орленку» на Алом поле. В подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта вечером произошел теракт. На данный момент известно о 115 погибших, сообщили в Следственном комитете России. В числе погибших числится житель Челябинской области 51-летний Александр Баклемышев, который прилетел в Москву специально на концерт группы «Пикник». В областном правительстве подтвердили информацию о гибели Баклемышева. Семье будет оказана вся необходимая помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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