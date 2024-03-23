В Австрии заявили, что случившееся в «Крокусе» является заказным терактом против России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: трагедия в «Крокусе» — заказной теракт против РФ
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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
Карин Кнайсль отметила, что сожалеет, что в ЕС многие видные деятели не в полной мере осуждают действия террористов Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Стрельба в «Крокус Сити Холле» является заказным терактом против России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

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«Такое впечатление, что это организованное преступление, которое имеет политические основания за спиной», — сказала Кнайсль в эфире Первого канала. Она добавила, что это действия направлены против конкретного государства. Кнайсль отметила, что сожалеет, что в Европейском Союзе многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов.

Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Следственный комитет России сообщил, что после разбора завалов обнаружено 133 погибших. Агентство приводит всю известную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.

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Стрельба в «Крокус Сити Холле» является заказным терактом против России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Такое впечатление, что это организованное преступление, которое имеет политические основания за спиной», — сказала Кнайсль в эфире Первого канала. Она добавила, что это действия направлены против конкретного государства. Кнайсль отметила, что сожалеет, что в Европейском Союзе многие видные деятели не в полной мере осуждают эти действия террористов. Террористы напали на концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта, открыв огонь по мирным людям. Следственный комитет России сообщил, что после разбора завалов обнаружено 133 погибших. Агентство приводит всю известную информацию о происшествии в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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