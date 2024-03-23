Владельцы «Крокуса» заявили, что будут помогать властям в деле о теракте

24 марта 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Компания-владелец «Крокус Сити Холл» поможет спецслужбам в деле о теракте Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Компания-владелец «Крокуса» заявила, что будет помогать властям в деле о теракте. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта», — говорится в сообщении. Компания выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте происшествия и дают правдивую информацию о случившемся. В Подмосковье 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли более 133 человек, передает телеканал 360. Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра из-за нехватки освещения. Там уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания-владелец «Крокуса» заявила, что будет помогать властям в деле о теракте. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта», — говорится в сообщении. Компания выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте происшествия и дают правдивую информацию о случившемся. В Подмосковье 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли более 133 человек, передает телеканал 360. Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра из-за нехватки освещения. Там уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT.