23 марта 2024

Владельцы «Крокуса» заявили, что будут помогать властям в деле о теракте

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка вокруг Крокус Сити Холл. Московская область, пожар, теракт, оцепление, крокус-сити
Компания-владелец «Крокус Сити Холл» поможет спецслужбам в деле о теракте Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Компания-владелец «Крокуса» заявила, что будет помогать властям в деле о теракте. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта», — говорится в сообщении. Компания выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте происшествия и дают правдивую информацию о случившемся.

В Подмосковье 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли более 133 человек, передает телеканал 360. Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра из-за нехватки освещения. Там уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT.

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Компания-владелец «Крокуса» заявила, что будет помогать властям в деле о теракте. Информация об этом появилась на официальном сайте компании. «В эти тяжелые дни мы делаем и будем делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их нелегкой работе, а также вместе со всей страной помочь жертвам теракта», — говорится в сообщении. Компания выразила признательность журналистам, которые круглосуточно работают на месте происшествия и дают правдивую информацию о случившемся. В Подмосковье 22 марта неизвестные совершили теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по людям, а после устроили пожар, который достиг почти 13 тысяч квадратных метров. По данным СК РФ, в результате ЧП погибли более 133 человек, передает телеканал 360. Разбор завалов в «Крокусе» приостановлен до утра из-за нехватки освещения. Там уже завершили спасательную операцию, но продолжают поиски, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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