В ХМАО будут готовить специалистов для киноиндустрии

Правительство ХМАО заключило соглашение о сотрудничестве с «ArtMasters»

25 марта 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

ХМАО планирует развивать киноиндустрию в регионе вместе с «ArtMasters» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Департамент культуры ХМАО и Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» будут готовить специалистов для развития киноиндустрии в регионе. Трехстороннее соглашение подписали директор Чемпионата Борислав Володин, директор департамента культуры Югры Маргарина Козлова и директор медиахолдинга «Югра» Алексей Елизаров». «Сегодня мы заключили соглашение с медиашколой медиахолдинга „Югра“ о сотрудничестве, связанном с созданием образовательных интенсивов, программ, мастер-классов на базе медиашколы и с участием финалистов чемпионата „ArtMasters“, которые прошли курс из мастеров в наставники и готовы делиться своими практическими знаниями. Делиться с молодыми, творческими, талантливыми ребятами, которые готовы идти в киноиндустрию и развивать кино в регионе», — рассказал Борислав Володин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Департамент культуры ХМАО и Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» будут готовить специалистов для развития киноиндустрии в регионе. Трехстороннее соглашение подписали директор Чемпионата Борислав Володин, директор департамента культуры Югры Маргарина Козлова и директор медиахолдинга «Югра» Алексей Елизаров». «Сегодня мы заключили соглашение с медиашколой медиахолдинга „Югра“ о сотрудничестве, связанном с созданием образовательных интенсивов, программ, мастер-классов на базе медиашколы и с участием финалистов чемпионата „ArtMasters“, которые прошли курс из мастеров в наставники и готовы делиться своими практическими знаниями. Делиться с молодыми, творческими, талантливыми ребятами, которые готовы идти в киноиндустрию и развивать кино в регионе», — рассказал Борислав Володин.