В ХМАО будут готовить специалистов для киноиндустрии

Правительство ХМАО заключило соглашение о сотрудничестве с «ArtMasters»
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ХМАО планирует развивать киноиндустрию в регионе вместе с «ArtMasters» Фото:

Департамент культуры ХМАО и Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» будут готовить специалистов для развития киноиндустрии в регионе. Трехстороннее соглашение подписали директор Чемпионата Борислав Володин, директор департамента культуры Югры Маргарина Козлова и директор медиахолдинга «Югра» Алексей Елизаров».

«Сегодня мы заключили соглашение с медиашколой медиахолдинга „Югра“ о сотрудничестве, связанном с созданием образовательных интенсивов, программ, мастер-классов на базе медиашколы и с участием финалистов чемпионата „ArtMasters“, которые прошли курс из мастеров в наставники и готовы делиться своими практическими знаниями. Делиться с молодыми, творческими, талантливыми ребятами, которые готовы идти в киноиндустрию и развивать кино в регионе», — рассказал Борислав Володин.

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Департамент культуры ХМАО и Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» будут готовить специалистов для развития киноиндустрии в регионе. Трехстороннее соглашение подписали директор Чемпионата Борислав Володин, директор департамента культуры Югры Маргарина Козлова и директор медиахолдинга «Югра» Алексей Елизаров». «Сегодня мы заключили соглашение с медиашколой медиахолдинга „Югра“ о сотрудничестве, связанном с созданием образовательных интенсивов, программ, мастер-классов на базе медиашколы и с участием финалистов чемпионата „ArtMasters“, которые прошли курс из мастеров в наставники и готовы делиться своими практическими знаниями. Делиться с молодыми, творческими, талантливыми ребятами, которые готовы идти в киноиндустрию и развивать кино в регионе», — рассказал Борислав Володин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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