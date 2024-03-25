В ХМАО будут готовить специалистов для киноиндустрии

Департамент культуры ХМАО и Чемпионат творческих компетенций «ArtMasters» будут готовить специалистов для развития киноиндустрии в регионе. Трехстороннее соглашение подписали директор Чемпионата Борислав Володин, директор департамента культуры Югры Маргарина Козлова и директор медиахолдинга «Югра» Алексей Елизаров».
«Сегодня мы заключили соглашение с медиашколой медиахолдинга „Югра“ о сотрудничестве, связанном с созданием образовательных интенсивов, программ, мастер-классов на базе медиашколы и с участием финалистов чемпионата „ArtMasters“, которые прошли курс из мастеров в наставники и готовы делиться своими практическими знаниями. Делиться с молодыми, творческими, талантливыми ребятами, которые готовы идти в киноиндустрию и развивать кино в регионе», — рассказал Борислав Володин.
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