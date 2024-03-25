Свердловский Россельхознадзор предотвратил продажу 200 голов опасных птиц

В Каменск-Уральском (Свердловская область) была пресечена продажа опасной сельскохозяйственной птицы без надлежащих сопроводительных документов. Предприниматель пытался продать 200 голов птиц, сообщила пресс-служба Уральского межрайонного управления Россельхознадзора.
«На стихийном рынке, расположенном на улице Ленина, инспекторы выявили торговлю живой птицей в количестве 200 голов. Индивидуальный предприниматель из Каменска-Уральского продавал сельскохозяйственную птицу без ветеринарных сопроводительных документов», — написано на сайте ведомства.
Бизнесмен своими действиями создавал угрозу возникновения и распространения опасных болезней животных, включая птичий грипп, подчеркивают специалисты управления. От предпринимателя потребовали устранить нарушение законодательства РФ.
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