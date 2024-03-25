Свердловский Россельхознадзор предотвратил продажу 200 голов опасных птиц

Бизнесмен из Каменска-Уральского продавал птицу без ветеринарных документов
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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Предприниматель торговал птицей на местном рынке Фото:

В Каменск-Уральском (Свердловская область) была пресечена продажа опасной сельскохозяйственной птицы без надлежащих сопроводительных документов. Предприниматель пытался продать 200 голов птиц, сообщила пресс-служба Уральского межрайонного управления Россельхознадзора.

«На стихийном рынке, расположенном на улице Ленина, инспекторы выявили торговлю живой птицей в количестве 200 голов. Индивидуальный предприниматель из Каменска-Уральского продавал сельскохозяйственную птицу без ветеринарных сопроводительных документов», — написано на сайте ведомства.

Бизнесмен своими действиями создавал угрозу возникновения и распространения опасных болезней животных, включая птичий грипп, подчеркивают специалисты управления. От предпринимателя потребовали устранить нарушение законодательства РФ.

Ранее в Екатеринбурге нашли зараженные апельсины из Турции. Общий вес партии составил 4,3 тонны.

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В Каменск-Уральском (Свердловская область) была пресечена продажа опасной сельскохозяйственной птицы без надлежащих сопроводительных документов. Предприниматель пытался продать 200 голов птиц, сообщила пресс-служба Уральского межрайонного управления Россельхознадзора. «На стихийном рынке, расположенном на улице Ленина, инспекторы выявили торговлю живой птицей в количестве 200 голов. Индивидуальный предприниматель из Каменска-Уральского продавал сельскохозяйственную птицу без ветеринарных сопроводительных документов», — написано на сайте ведомства. Бизнесмен своими действиями создавал угрозу возникновения и распространения опасных болезней животных, включая птичий грипп, подчеркивают специалисты управления. От предпринимателя потребовали устранить нарушение законодательства РФ. Ранее в Екатеринбурге нашли зараженные апельсины из Турции. Общий вес партии составил 4,3 тонны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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