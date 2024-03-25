Происшествия ДТП В Екатеринбурге из-за смертельного ДТП образовалась пробка на Кольцовском тракте 26 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 + К месту ДТП приехали автоинспекторы (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовался затор из-за аварии, в которой погиб 26-летний водитель Toyota Rav 4, влетевший в стоящую «Газель». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На участке Кольцовского тракта машины почти не двигаются после столкновения иномарки с грузовиком. К месту ДТП приехали гаишники», — сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что организовали расследование. Авария произошла на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель на Toyota отвлекся, из-за чего врезался в «Газель», стоящую на левой полосе. В результате столкновения 26-летний мужчина погиб на месте трагедии до приезда медиков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовался затор из-за аварии, в которой погиб 26-летний водитель Toyota Rav 4, влетевший в стоящую «Газель». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На участке Кольцовского тракта машины почти не двигаются после столкновения иномарки с грузовиком. К месту ДТП приехали гаишники», — сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что организовали расследование. Авария произошла на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель на Toyota отвлекся, из-за чего врезался в «Газель», стоящую на левой полосе. В результате столкновения 26-летний мужчина погиб на месте трагедии до приезда медиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям