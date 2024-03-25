В Екатеринбурге из-за смертельного ДТП образовалась пробка на Кольцовском тракте

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовался затор из-за аварии, в которой погиб 26-летний водитель Toyota Rav 4, влетевший в стоящую «Газель». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На участке Кольцовского тракта машины почти не двигаются после столкновения иномарки с грузовиком. К месту ДТП приехали гаишники», — сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что организовали расследование.
Авария произошла на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель на Toyota отвлекся, из-за чего врезался в «Газель», стоящую на левой полосе. В результате столкновения 26-летний мужчина погиб на месте трагедии до приезда медиков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.