25 марта 2024

В Екатеринбурге из-за смертельного ДТП образовалась пробка на Кольцовском тракте

© Служба новостей «URA.RU»
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К месту ДТП приехали автоинспекторы (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовался затор из-за аварии, в которой погиб 26-летний водитель Toyota Rav 4, влетевший в стоящую «Газель». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На участке Кольцовского тракта машины почти не двигаются после столкновения иномарки с грузовиком. К месту ДТП приехали гаишники», — сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что организовали расследование.

Авария произошла на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель на Toyota отвлекся, из-за чего врезался в «Газель», стоящую на левой полосе. В результате столкновения 26-летний мужчина погиб на месте трагедии до приезда медиков.

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте образовался затор из-за аварии, в которой погиб 26-летний водитель Toyota Rav 4, влетевший в стоящую «Газель». Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На участке Кольцовского тракта машины почти не двигаются после столкновения иномарки с грузовиком. К месту ДТП приехали гаишники», — сказал собеседник агентства. Сотрудники Госавтоинспекции отметили, что организовали расследование. Авария произошла на восьмом километре Кольцовского тракта. Водитель на Toyota отвлекся, из-за чего врезался в «Газель», стоящую на левой полосе. В результате столкновения 26-летний мужчина погиб на месте трагедии до приезда медиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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