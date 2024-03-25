25 марта 2024

Друзья пермяка убили его на кладбище из-за 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину убили на кладбище и спрятали тело среди могил
Мужчину убили на кладбище и спрятали тело среди могил Фото:

Причиной убийства жителя Перми на кладбище послужил долг в 150 тысяч рублей. После совершения преступления обвиняемые забрали и продали машину, на которую убитый копил три года.

«Мужчина работал сантехником в ЖК «Погода», недавно купил Volkswagen Polo, о котором мечтал. В тот вечер позвонил приятель Стас и попросил свозить его и друга на могилу к матери. Пока ехали, припомнил, что мужчина купил «десятку», но денег так и не заплатил, а ведь уже успел перепродать тачку и купить иномарку. Мысль о долге засела глубоко внутри и возле надгробия матери Стас начал бить и душить должника. Друг помогал», — сообщил telegram-канал UralMash.

Ранее URA.RU рассказывало, что 15 марта на Северном кладбище Перми было найдено тело убитого мужчины. Обвинение в совершении преступления предъявлено двоим его друзьям. На данный момент они заключены под стражу.

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Причиной убийства жителя Перми на кладбище послужил долг в 150 тысяч рублей. После совершения преступления обвиняемые забрали и продали машину, на которую убитый копил три года. «Мужчина работал сантехником в ЖК «Погода», недавно купил Volkswagen Polo, о котором мечтал. В тот вечер позвонил приятель Стас и попросил свозить его и друга на могилу к матери. Пока ехали, припомнил, что мужчина купил «десятку», но денег так и не заплатил, а ведь уже успел перепродать тачку и купить иномарку. Мысль о долге засела глубоко внутри и возле надгробия матери Стас начал бить и душить должника. Друг помогал», — сообщил telegram-канал UralMash. Ранее URA.RU рассказывало, что 15 марта на Северном кладбище Перми было найдено тело убитого мужчины. Обвинение в совершении преступления предъявлено двоим его друзьям. На данный момент они заключены под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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