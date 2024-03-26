Екатеринбургские рыбаки провалились под лед. Фото

26 марта 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Рыбаков спасли, но те отказались от медпомощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Белоярском водохранилище утром 26 марта два рыбака из Екатеринбурга ушли под лед. Мужчин удалось спасти, но их мотобуксировщик достать не получилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заречного. «Сегодня в 08:30 спасатели выехали на помощь двум рыбакам, провалившимся под лед. Мужчин, оба жители Екатеринбурга, уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось, он так и ушел под лед Белоярского водохранилища», — пишет telegram-канал «Администрация ГО Заречный». Похожий инцидент произошел две недели назад, когда житель Заречного на снегоходе провалился под лед. Выбраться ему удалось самостоятельно, а транспортного средства он лишился. «Ни одно увлечение не стоит того риска, которому вы подвергаете себя, делая шаг по весеннему льду», — отметили в мэрии. telegram-канал «Администрация ГО Заречный» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Белоярском водохранилище утром 26 марта два рыбака из Екатеринбурга ушли под лед. Мужчин удалось спасти, но их мотобуксировщик достать не получилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заречного. «Сегодня в 08:30 спасатели выехали на помощь двум рыбакам, провалившимся под лед. Мужчин, оба жители Екатеринбурга, уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось, он так и ушел под лед Белоярского водохранилища», — пишет telegram-канал «Администрация ГО Заречный». Похожий инцидент произошел две недели назад, когда житель Заречного на снегоходе провалился под лед. Выбраться ему удалось самостоятельно, а транспортного средства он лишился. «Ни одно увлечение не стоит того риска, которому вы подвергаете себя, делая шаг по весеннему льду», — отметили в мэрии.