Екатеринбургские рыбаки провалились под лед. Фото

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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, рыбак, хобби, увлечение, досуг, рыбалка, рыбная ловля, ловля рыбы
Рыбаков спасли, но те отказались от медпомощи Фото:

На Белоярском водохранилище утром 26 марта два рыбака из Екатеринбурга ушли под лед. Мужчин удалось спасти, но их мотобуксировщик достать не получилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заречного.

«Сегодня в 08:30 спасатели выехали на помощь двум рыбакам, провалившимся под лед. Мужчин, оба жители Екатеринбурга, уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось, он так и ушел под лед Белоярского водохранилища», — пишет telegram-канал «Администрация ГО Заречный».

Похожий инцидент произошел две недели назад, когда житель Заречного на снегоходе провалился под лед. Выбраться ему удалось самостоятельно, а транспортного средства он лишился. «Ни одно увлечение не стоит того риска, которому вы подвергаете себя, делая шаг по весеннему льду», — отметили в мэрии.

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На Белоярском водохранилище утром 26 марта два рыбака из Екатеринбурга ушли под лед. Мужчин удалось спасти, но их мотобуксировщик достать не получилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заречного. «Сегодня в 08:30 спасатели выехали на помощь двум рыбакам, провалившимся под лед. Мужчин, оба жители Екатеринбурга, уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось, он так и ушел под лед Белоярского водохранилища», — пишет telegram-канал «Администрация ГО Заречный». Похожий инцидент произошел две недели назад, когда житель Заречного на снегоходе провалился под лед. Выбраться ему удалось самостоятельно, а транспортного средства он лишился. «Ни одно увлечение не стоит того риска, которому вы подвергаете себя, делая шаг по весеннему льду», — отметили в мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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