На Белоярском водохранилище утром 26 марта два рыбака из Екатеринбурга ушли под лед. Мужчин удалось спасти, но их мотобуксировщик достать не получилось. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заречного.
«Сегодня в 08:30 спасатели выехали на помощь двум рыбакам, провалившимся под лед. Мужчин, оба жители Екатеринбурга, уже спустя 20 минут достали из воды, от медицинской помощи они отказались. А вот их средство передвижения — мотобуксировщик — спасти не удалось, он так и ушел под лед Белоярского водохранилища», — пишет telegram-канал «Администрация ГО Заречный».
Похожий инцидент произошел две недели назад, когда житель Заречного на снегоходе провалился под лед. Выбраться ему удалось самостоятельно, а транспортного средства он лишился. «Ни одно увлечение не стоит того риска, которому вы подвергаете себя, делая шаг по весеннему льду», — отметили в мэрии.
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