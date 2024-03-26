Диетолог раскрыла, как избежать ожирения

Диетолог Попович: для борьбы с ожирением цены на здоровую еду должны снизиться

27 марта 2024 в 03:20 Размер текста - 17 +

По словам диетолога, необходимо бороться с повышением уровня сахара в крови Фото: Илья Московец © URA.RU По оценкам ВОЗ, более 1 миллиарда человек в мире страдают от лишнего веса. Для борьбы с ожирением необходимо уменьшить цены на правильно питание и создавать профильные центры для комплексной работы, заявила директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович. «Нужно разрабатывать простые и доступные методы борьбы с повышенным уровнем сахара в крови, включая правильное питание и доступность этого правильного питания, в том числе ценовое. Потому что люди могут знать о его пользе, но у нас здоровое стоит больше нездорового. Эту пирамиду нужно переворачивать и ставить ее правильно», — рассказала Попович газете «Известия». Она подчеркнула, что также необходимы профильные центры для комплексной борьбы с проблемой. По словам medtech-сервиса Budu Натальи Гридиной, ВОЗ из-за увеличения количества людей с лишним весом видит в этом масштабную эпидемию. «С каждым годом оно „омолаживается“, увеличивая число детей и подростков с ожирением, поэтому ВОЗ видит в ожирении масштабную эпидемию», — рассказала Гридина газете. За последние 10 лет число пациентов с ожирением в России увеличилось в два раза, передает телеканал 360. По прогнозам исследователей, сокращения или замедления темпов роста ждать не стоит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По оценкам ВОЗ, более 1 миллиарда человек в мире страдают от лишнего веса. Для борьбы с ожирением необходимо уменьшить цены на правильно питание и создавать профильные центры для комплексной работы, заявила директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович. «Нужно разрабатывать простые и доступные методы борьбы с повышенным уровнем сахара в крови, включая правильное питание и доступность этого правильного питания, в том числе ценовое. Потому что люди могут знать о его пользе, но у нас здоровое стоит больше нездорового. Эту пирамиду нужно переворачивать и ставить ее правильно», — рассказала Попович газете «Известия». Она подчеркнула, что также необходимы профильные центры для комплексной борьбы с проблемой. По словам medtech-сервиса Budu Натальи Гридиной, ВОЗ из-за увеличения количества людей с лишним весом видит в этом масштабную эпидемию. «С каждым годом оно „омолаживается“, увеличивая число детей и подростков с ожирением, поэтому ВОЗ видит в ожирении масштабную эпидемию», — рассказала Гридина газете. За последние 10 лет число пациентов с ожирением в России увеличилось в два раза, передает телеканал 360. По прогнозам исследователей, сокращения или замедления темпов роста ждать не стоит.