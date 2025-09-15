Лукашенко: Беларусь готова молниеносно ответить на любую прямую угрозу

Лукашенко заявил, что в случае прямой угрозы Белоруссия даст молниеносный ответ
Лукашенко заявил, что в случае прямой угрозы Белоруссия даст молниеносный ответ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности страны оперативно ответить на любую прямую угрозу. По его словам, у Минска есть все необходимые ресурсы для нанесения неприемлемого ущерба возможному агрессору.

«В случае прямой угрозы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу — мало не покажется. Для того чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую», — подчеркнул Лукашенко в интервью журналу «Разведчик». Он также заявил, что Минск продолжает следить за развитием обстановки на Западе.

Глава государства также отметил, что в республике усиливается обороноспособность. По его словам, любые провокации на границе будут расценены как угроза национальной безопасности.

Ранее Лукашенко неоднократно подчеркивал, что Беларусь будет применять силу только в случае прямого нападения на страну. Он отверг слухи о возможном нападении на Украину с севера, отметив, что Минск не заинтересован в подобных действиях. Президент также заявлял о готовности использовать все доступные средства для защиты границ республики от любой внешней угрозы.

