Медведев пригрозил НАТО прямой войной из-за «Восточного стража»

Любые попытки введения бесполетной зоны над Украиной, а также уничтожение российских беспилотников странами НАТО будут расценены Москвой как начало войны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполётной зоны над „Украиной“ и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией“, — написал Медведев в своем telegram-канале. Особое внимание в своем сообщении политик уделил инициативе „восточный страж“ — европейскому проекту по усилению военного присутствия на восточных рубежах НАТО. По его мнению, инициатива демонстрирует ограниченность возможностей „коалиции желающих“ поддержать Украину.
Медведев с иронией отреагировал на визит министра обороны Эстонии в Киев, подчеркнув, что страны с небольшим военным и политическим потенциалом часто ведут себя особенно агрессивно на международной арене. Он также прокомментировал обсуждаемую в Евросоюзе идею предоставления Украине кредитов под залог замороженных российских активов. Медведев назвал такие действия «воровством» и пригрозил, что Россия будет добиваться возврата своей собственности всеми возможными способами, включая обращение в международные и национальные суды. При этом он не исключил и внесудебные методы давления.
Политик прокомментировал заявление главы МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер, которая предложила провести переговоры между Россией и Украиной на территории Австрии, подчеркнув нейтральный статус своей страны. Медведев скептически отнесся к этой инициативе, напомнив о недавних заявлениях австрийских политиков о возможности вступления страны в НАТО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.