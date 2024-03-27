Светлаков отказался от психолога после теракта в «Крокусе» из-за «школы свердловского детства»

Светлаков отказался от услуг психолога после теракта в «Крокусе»

27 марта 2024 в 20:17 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков сильнее всего переживал за свою племянницу Фото: Дарья Попова © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области), спасшийся при теракте в «Крокус Сити Холле», после трагедии отказался от психолога благодаря «школе свердловского детства». Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube. «Кому-то психологи, наверное, нужны. Я считаю, что мне не надо никого, потому что [есть] какая-то „школа свердловского детства“. У меня и моего друга нет серьезных последствий для психики», — сказал Светлаков. Он отметил, что переживал больше всего за свою племянницу, которая также находилась в здании «Крокуса» в момент теракта. «Она на первый курс поступила. Я по большей степени за нее переживал, потому что у нее и детство совсем другое было. Страшно, когда страх заходит в человека и просто его меняет изнутри, а также меняет его привычки и цели», — посетовал шоумен. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Террористы напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Погибло 140 человек, а пострадали порядка 360 граждан. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области), спасшийся при теракте в «Крокус Сити Холле», после трагедии отказался от психолога благодаря «школе свердловского детства». Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, опубликованном на видеохостинге YouTube. «Кому-то психологи, наверное, нужны. Я считаю, что мне не надо никого, потому что [есть] какая-то „школа свердловского детства“. У меня и моего друга нет серьезных последствий для психики», — сказал Светлаков. Он отметил, что переживал больше всего за свою племянницу, которая также находилась в здании «Крокуса» в момент теракта. «Она на первый курс поступила. Я по большей степени за нее переживал, потому что у нее и детство совсем другое было. Страшно, когда страх заходит в человека и просто его меняет изнутри, а также меняет его привычки и цели», — посетовал шоумен. Светлаков чудом выжил при теракте в «Крокус Сити Холле». В своем telegram-канале артист выразил соболезнования пострадавшим. Террористы напали на концертный зал вечером 22 марта, открыв огонь по мирным жителям. Погибло 140 человек, а пострадали порядка 360 граждан. Вся актуальная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.