В Челябинской области задержано 308 лидеров ОПГ

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Клипарт. Магнитогорск, суд, наручники, конвой
Задержанные в общей сложности совершили 732 тяжких и особо-тяжких преступления Фото:

В Челябинской области за 2023 год задержано 308 лидеров и активных участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом 28 марта заявил начальник ГУ МВД по региону Михаил скоков на заседании заксобрания региона (ЗСО).

«Пресечена деятельность 308 лидеров и активных участников ОПГ. Они совершили 732 тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил Скоков в своем докладе.

В сравнении с 2022 годом число задержанных участников ОПГ увеличилось на 13,2%. Выросла и раскрываемость их преступлений на 15,8%.

Скоков также отметил, что общее число преступлений в регионе снизилось на 2%. За год было заведено 62 тысячи уголовных дел, а по статистике за два года Челябинская область заняла пятое место по раскрываемости преступлений. Число убийств снизилось на 10,7%, а нанесение умышленного вреда здоровью на 5,1%.

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В Челябинской области за 2023 год задержано 308 лидеров и активных участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом 28 марта заявил начальник ГУ МВД по региону Михаил скоков на заседании заксобрания региона (ЗСО). «Пресечена деятельность 308 лидеров и активных участников ОПГ. Они совершили 732 тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил Скоков в своем докладе. В сравнении с 2022 годом число задержанных участников ОПГ увеличилось на 13,2%. Выросла и раскрываемость их преступлений на 15,8%. Скоков также отметил, что общее число преступлений в регионе снизилось на 2%. За год было заведено 62 тысячи уголовных дел, а по статистике за два года Челябинская область заняла пятое место по раскрываемости преступлений. Число убийств снизилось на 10,7%, а нанесение умышленного вреда здоровью на 5,1%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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