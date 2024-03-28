В Челябинской области задержано 308 лидеров ОПГ

В Челябинской области за 2023 год задержано 308 лидеров и активных участников организованных преступных группировок (ОПГ). Об этом 28 марта заявил начальник ГУ МВД по региону Михаил скоков на заседании заксобрания региона (ЗСО).
«Пресечена деятельность 308 лидеров и активных участников ОПГ. Они совершили 732 тяжких и особо тяжких преступлений», — сообщил Скоков в своем докладе.
В сравнении с 2022 годом число задержанных участников ОПГ увеличилось на 13,2%. Выросла и раскрываемость их преступлений на 15,8%.
Скоков также отметил, что общее число преступлений в регионе снизилось на 2%. За год было заведено 62 тысячи уголовных дел, а по статистике за два года Челябинская область заняла пятое место по раскрываемости преступлений. Число убийств снизилось на 10,7%, а нанесение умышленного вреда здоровью на 5,1%.
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