Shot: террориста из «Крокуса» хотят перевести в Матросскую тишину

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, файзов мухаммадсобир
Террориста Мухаммадсобира Файзова могут перевести в Матросскую тишину Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Одного из террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», 19-летнего Мухаммадсобира Файзова планируют отправить в Матросскую тишину. Такое решение обосновано тем, что там есть необходимое для его лечения медицинское оборудование.

«Файзова могут перевести из Лефортово в Матросскую тишину», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить ему жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков и с установленными катетером и мочеприемником.

Все четверо террористов, напавших на «Крокус», сейчас находятся в изоляторе «Лефортово». Все они были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.

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Одного из террористов, устроивших теракт в «Крокус Сити Холле», 19-летнего Мухаммадсобира Файзова планируют отправить в Матросскую тишину. Такое решение обосновано тем, что там есть необходимое для его лечения медицинское оборудование. «Файзова могут перевести из Лефортово в Матросскую тишину», — сообщил telegram-канал Shot. Там добавили, что там есть необходимое медоборудование, чтобы сохранить ему жизнь и поставить на ноги для проведения дальнейших следственных действий. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Во время задержания у Файзова выпал глаз из глазницы, его оперировали. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков и с установленными катетером и мочеприемником. Все четверо террористов, напавших на «Крокус», сейчас находятся в изоляторе «Лефортово». Все они были арестованы Басманным судом Москвы в ночь на 25 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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