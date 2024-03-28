Иностранца обвинили в терроризме за призыв повторить теракт в «Крокусе» в Питере

28 марта 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Иностранец оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Гражданин Таджикистана был обвинен следственным комитетом (СК) в Санкт-Петербурге в публичном оправдании терроризма. Он разместил комментарии в интернете с одобрением теракта в «Крокус Сити Холле» и намерением повторить подобное в Петербурге. «Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — передает сообщение СК ТАСС. В telegram-канале «Mash на Мойке» сообщили, что, по данным следствия, задержанный оставлял комментарии, оправдывающие нападение, под видеозаписями из концертного зала, а также поддерживал идею повторения аналогичного инцидента в Петербурге. Сейчас задержанный приносит извинения и утверждает, что больше никогда не повторит подобные действия. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения, передали в telegram-канале. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. В Магаданской области также задержали пенсионера из поселка Ола после того, как он выразил одобрение в мессенджере по поводу теракта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гражданин Таджикистана был обвинен следственным комитетом (СК) в Санкт-Петербурге в публичном оправдании терроризма. Он разместил комментарии в интернете с одобрением теракта в «Крокус Сити Холле» и намерением повторить подобное в Петербурге. «Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — передает сообщение СК ТАСС. В telegram-канале «Mash на Мойке» сообщили, что, по данным следствия, задержанный оставлял комментарии, оправдывающие нападение, под видеозаписями из концертного зала, а также поддерживал идею повторения аналогичного инцидента в Петербурге. Сейчас задержанный приносит извинения и утверждает, что больше никогда не повторит подобные действия. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения, передали в telegram-канале. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. В Магаданской области также задержали пенсионера из поселка Ола после того, как он выразил одобрение в мессенджере по поводу теракта, передает «Национальная служба новостей».