Иностранца обвинили в терроризме за призыв повторить теракт в «Крокусе» в Питере

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, теракт в крокус сити холле, крокус сити холл мемориал
Иностранец оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле» Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Гражданин Таджикистана был обвинен следственным комитетом (СК) в Санкт-Петербурге в публичном оправдании терроризма. Он разместил комментарии в интернете с одобрением теракта в «Крокус Сити Холле» и намерением повторить подобное в Петербурге.

«Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — передает сообщение СК ТАСС. В telegram-канале «Mash на Мойке» сообщили, что, по данным следствия, задержанный оставлял комментарии, оправдывающие нападение, под видеозаписями из концертного зала, а также поддерживал идею повторения аналогичного инцидента в Петербурге.

Сейчас задержанный приносит извинения и утверждает, что больше никогда не повторит подобные действия. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения, передали в telegram-канале.

В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. В Магаданской области также задержали пенсионера из поселка Ола после того, как он выразил одобрение в мессенджере по поводу теракта, передает «Национальная служба новостей».

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Гражданин Таджикистана был обвинен следственным комитетом (СК) в Санкт-Петербурге в публичном оправдании терроризма. Он разместил комментарии в интернете с одобрением теракта в «Крокус Сити Холле» и намерением повторить подобное в Петербурге. «Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)», — передает сообщение СК ТАСС. В telegram-канале «Mash на Мойке» сообщили, что, по данным следствия, задержанный оставлял комментарии, оправдывающие нападение, под видеозаписями из концертного зала, а также поддерживал идею повторения аналогичного инцидента в Петербурге. Сейчас задержанный приносит извинения и утверждает, что больше никогда не повторит подобные действия. Обвиняемому грозит до пяти лет тюремного заключения, передали в telegram-канале. В концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске 22 марта произошел теракт. Несколько нападавших открыли стрельбу и устроили пожар, что привело к гибели 143 человек и ранению 360. В Магаданской области также задержали пенсионера из поселка Ола после того, как он выразил одобрение в мессенджере по поводу теракта, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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