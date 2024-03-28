Актер Бурунов рассказал, как едва не стал жертвой террористов

Актер Бурунов подъезжал к «Крокусу», когда там началась стрельба

Бурунов заявил, что в «Крокусе» во время теракта находилась его помощница, ей удалось спастись Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Российский актер Сергей Бурунов рассказал, что подъезжал к «Крокус Сити Холлу», когда там начался теракт. Ему позвонила директор и попросила связаться с актером Сергеем Светлаковым, который находился внутри здания.

«Я звоню, а там крики, выстрелы. Он говорит: стой, где стоишь, а лучше уезжай, нас эвакуируют », — передает РЕН ТВ слова Бурунова, которые ему адресовал Светлаков. Он добавил, что в момент трагедии в концертном зале находилась его помощница, позже он забрал ее на МКАДе.

Актер выразил свои соболезнования родным погибших. Также, по его словам, только внутренняя солидарность и время помогут пережить произошедшее.

Ранее Светлаков сообщил, что был одним из зрителей концерта группы «Пикник» и спас Бурунова во время теракта в Подмосковье. Он предупредил коллегу, чтобы тот не заходил в здание, передает «Национальная служба новостей».