28 марта 2024

Усадьбу ювелира Антипина в квартале «Екатеринбург-Сити» разрешили восстановить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Усадьба на ул. Декабристов, 67. Екатеринбург, окна, зал
В усадьбе планируют создать апарт-отель Фото:

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило отремонтировать усадьбу ювелира Антипина, которая располагается в квартале «Екатеринбург-Сити». Это следует из историко-культурной экспертизы.

«Планируемые работы обеспечивают сохранность объектов культурного наследия и соответствуют требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Планируемые работы не нарушают, не изменяют и не влияют на особенности объектов культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны)», — указано в документе. Эксперт дал положительное заключение на проведение ремонта.

Старинную усадьбу планирую приспособить для апарт-отеля и административного здания. Кроме того, на территории появится беседка с барбекю-зоной и местом для отдыха. На ремонт планирую потратить около 39,7 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило отремонтировать усадьбу ювелира Антипина, которая располагается в квартале «Екатеринбург-Сити». Это следует из историко-культурной экспертизы. «Планируемые работы обеспечивают сохранность объектов культурного наследия и соответствуют требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Планируемые работы не нарушают, не изменяют и не влияют на особенности объектов культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны)», — указано в документе. Эксперт дал положительное заключение на проведение ремонта. Старинную усадьбу планирую приспособить для апарт-отеля и административного здания. Кроме того, на территории появится беседка с барбекю-зоной и местом для отдыха. На ремонт планирую потратить около 39,7 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...