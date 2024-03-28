Усадьбу ювелира Антипина в квартале «Екатеринбург-Сити» разрешили восстановить

Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области разрешило отремонтировать усадьбу ювелира Антипина, которая располагается в квартале «Екатеринбург-Сити». Это следует из историко-культурной экспертизы.
«Планируемые работы обеспечивают сохранность объектов культурного наследия и соответствуют требованиям законодательства РФ в области государственной охраны объектов культурного наследия. Планируемые работы не нарушают, не изменяют и не влияют на особенности объектов культурного наследия, подлежащие обязательному сохранению (предмет охраны)», — указано в документе. Эксперт дал положительное заключение на проведение ремонта.
Старинную усадьбу планирую приспособить для апарт-отеля и административного здания. Кроме того, на территории появится беседка с барбекю-зоной и местом для отдыха. На ремонт планирую потратить около 39,7 млн рублей.
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