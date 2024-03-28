В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который зарезал собутыльника и выкинул его тело

29 марта 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

В настоящее время приговор не вступил в законную силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле Ленинский райсуд приговорил красноярца, который убил собутыльника и выкинул его тело из окна квартиры вместе со знакомым, к десяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. В отношении пособника возбуждено уголовное дело по второй части статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Убийство произошло в июле 2023 года. Тогда осужденный из Красноярского края арендовал жилье в Нижнем Тагиле, где во время распития алкоголя, сперва задушил, а потом зарезал собутыльника. Мужчина позвал своего знакомого, который помог избавиться от тела. Труп обнаружили прохожие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле Ленинский райсуд приговорил красноярца, который убил собутыльника и выкинул его тело из окна квартиры вместе со знакомым, к десяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. В отношении пособника возбуждено уголовное дело по второй части статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Убийство произошло в июле 2023 года. Тогда осужденный из Красноярского края арендовал жилье в Нижнем Тагиле, где во время распития алкоголя, сперва задушил, а потом зарезал собутыльника. Мужчина позвал своего знакомого, который помог избавиться от тела. Труп обнаружили прохожие.