28 марта 2024

В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который зарезал собутыльника и выкинул его тело

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время приговор не вступил в законную силу Фото:

В Нижнем Тагиле Ленинский райсуд приговорил красноярца, который убил собутыльника и выкинул его тело из окна квартиры вместе со знакомым, к десяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры.

«Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. В отношении пособника возбуждено уголовное дело по второй части статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Убийство произошло в июле 2023 года. Тогда осужденный из Красноярского края арендовал жилье в Нижнем Тагиле, где во время распития алкоголя, сперва задушил, а потом зарезал собутыльника. Мужчина позвал своего знакомого, который помог избавиться от тела. Труп обнаружили прохожие.

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В Нижнем Тагиле Ленинский райсуд приговорил красноярца, который убил собутыльника и выкинул его тело из окна квартиры вместе со знакомым, к десяти годам лишения свободы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры. «Ленинский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в сообщении. В отношении пособника возбуждено уголовное дело по второй части статьи 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления). Убийство произошло в июле 2023 года. Тогда осужденный из Красноярского края арендовал жилье в Нижнем Тагиле, где во время распития алкоголя, сперва задушил, а потом зарезал собутыльника. Мужчина позвал своего знакомого, который помог избавиться от тела. Труп обнаружили прохожие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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