Челябинцам раскрыли, почему промышленная недвижимость подорожала в два раза

В Челябинске в два раза подорожала промышленная недвижимость

29 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

На фоне дефицита произошел дикий рост цен на промышленную недвижимость Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 промышленная недвижимость подорожала в два раза. Аренда за год поднялась с 250 рублей до 500 рублей за квадратный метр, стоимость же увеличилась с 29 тысяч до 58 тысяч рублей за квадрат. О причинах рассказал эксперт департамента коммерческой недвижимости АН «Дан-недвижимость» Кирилл Домрачев. «В 2023 году стоимость промышленных объектов выросла ровно в два раза по сравнению с показателями 2021 и 2022 года. Это связано с тем, что в период промышленного бума, связанного с началом СВО, с закрытием границ и с импортозамещением появилась высокая потребность в производстве любых товаров народного потребления. Производства стали востребованы, потому что рынок стал требовать продуктов здесь и сейчас, неважно в каком направлении», — рассказал Домрачев. По словам эксперта департамента коммерческой недвижимости АН «Дан-недвижимость», челябинские предприниматели в 2022 году заняли все складские и производственные площади, скупили или же взяли в их в аренду. Объем предложений резко сократился. В результате на фоне дефицита произошел дикий рост цен на промышленную недвижимость. При этом цены как на складскую, так и на производственную недвижимость выросли одинаково. Связано это с тем, что производственный бум в Челябинске вырос. В городе появилась высокая потребность не только в производстве, но и в складировании либо готовой продукции, либо сырья. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в 2023 году по сравнению с 2022 промышленная недвижимость подорожала в два раза. Аренда за год поднялась с 250 рублей до 500 рублей за квадратный метр, стоимость же увеличилась с 29 тысяч до 58 тысяч рублей за квадрат. О причинах рассказал эксперт департамента коммерческой недвижимости АН «Дан-недвижимость» Кирилл Домрачев. «В 2023 году стоимость промышленных объектов выросла ровно в два раза по сравнению с показателями 2021 и 2022 года. Это связано с тем, что в период промышленного бума, связанного с началом СВО, с закрытием границ и с импортозамещением появилась высокая потребность в производстве любых товаров народного потребления. Производства стали востребованы, потому что рынок стал требовать продуктов здесь и сейчас, неважно в каком направлении», — рассказал Домрачев. По словам эксперта департамента коммерческой недвижимости АН «Дан-недвижимость», челябинские предприниматели в 2022 году заняли все складские и производственные площади, скупили или же взяли в их в аренду. Объем предложений резко сократился. В результате на фоне дефицита произошел дикий рост цен на промышленную недвижимость. При этом цены как на складскую, так и на производственную недвижимость выросли одинаково. Связано это с тем, что производственный бум в Челябинске вырос. В городе появилась высокая потребность не только в производстве, но и в складировании либо готовой продукции, либо сырья.