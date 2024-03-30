ВС РФ разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области

В подполье сообщили об ударе ВС РФ по объектам украинской армии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России ударила по аэродрому Вооруженных сил Украины, а также военной части в Николаевской области. Об этом сообщили в николаевском подполье.
«ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ и военной части в Николаевской области», — рассказали участники подполья, передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе ударов была уничтожена военная техника, предоставленная Западом.
Ранее сообщалось об ударе по аэропорту Жуляны под Киевом. По данным СМИ, были уничтожены два ЗРК Patriot, размещенные украинскими силами, пишет RT.
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