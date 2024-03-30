Армия и оружие ВС РФ разбомбили аэродром ВСУ в Николаевской области 30 марта 2024 в 16:46 Размер текста - 17 + В подполье сообщили об ударе ВС РФ по объектам украинской армии Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России ударила по аэродрому Вооруженных сил Украины, а также военной части в Николаевской области. Об этом сообщили в николаевском подполье. «ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ и военной части в Николаевской области», — рассказали участники подполья, передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе ударов была уничтожена военная техника, предоставленная Западом. Ранее сообщалось об ударе по аэропорту Жуляны под Киевом. По данным СМИ, были уничтожены два ЗРК Patriot, размещенные украинскими силами, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Армия России ударила по аэродрому Вооруженных сил Украины, а также военной части в Николаевской области. Об этом сообщили в николаевском подполье. «ВС России нанесли удар по аэродрому ВСУ и военной части в Николаевской области», — рассказали участники подполья, передает РИА Новости. Уточняется, что в ходе ударов была уничтожена военная техника, предоставленная Западом. Ранее сообщалось об ударе по аэропорту Жуляны под Киевом. По данным СМИ, были уничтожены два ЗРК Patriot, размещенные украинскими силами, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям