Российские военные изучили трофейную Marder и назвали ее главный минус. Видео

«Известия»: у БМП Marder низкая проходимость по грязи

01 апреля 2024 в 07:19 Размер текста - 17 +

Marder была захвачена ВС РФ в конце марта на авдеевском направлении Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder тяжелая и с трудом едет по грязи. Об этом рассказали российские военные, которые ранее захватили технику на авдеевском направлении. «За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания, проходимость по грязи очень низкая», — поделился военнослужащий ремонтного батальона. Его слова приводит газета «Известия». Военный также рассказал информацию про боекомплект. Marder оснащена фугасными бронебойными снарядами 20-мм, а сзади нее есть отсек, где может поместиться десант из семи человек. Первый трофейный Marder был получен ВС РФ в конце марта. По данным Минобороны РФ, ВСУ бросили немецкую технику во время своей же неудачной контратаки. После машина была вывезена с поля боя. ВСУ пытались ее уничтожить минами, передает RT. Спустя время российские военные починили поврежденные части. Сейчас машина полностью восстановлена, сообщали СМИ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder тяжелая и с трудом едет по грязи. Об этом рассказали российские военные, которые ранее захватили технику на авдеевском направлении. «За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания, проходимость по грязи очень низкая», — поделился военнослужащий ремонтного батальона. Его слова приводит газета «Известия». Военный также рассказал информацию про боекомплект. Marder оснащена фугасными бронебойными снарядами 20-мм, а сзади нее есть отсек, где может поместиться десант из семи человек. Первый трофейный Marder был получен ВС РФ в конце марта. По данным Минобороны РФ, ВСУ бросили немецкую технику во время своей же неудачной контратаки. После машина была вывезена с поля боя. ВСУ пытались ее уничтожить минами, передает RT. Спустя время российские военные починили поврежденные части. Сейчас машина полностью восстановлена, сообщали СМИ.