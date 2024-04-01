Российские военные изучили трофейную Marder и назвали ее главный минус. Видео

«Известия»: у БМП Marder низкая проходимость по грязи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, сша, танк, мардер, Marder,  stock
Marder была захвачена ВС РФ в конце марта на авдеевском направлении Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder тяжелая и с трудом едет по грязи. Об этом рассказали российские военные, которые ранее захватили технику на авдеевском направлении.

«За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания, проходимость по грязи очень низкая», — поделился военнослужащий ремонтного батальона. Его слова приводит газета «Известия».

Военный также рассказал информацию про боекомплект. Marder оснащена фугасными бронебойными снарядами 20-мм, а сзади нее есть отсек, где может поместиться десант из семи человек.

Первый трофейный Marder был получен ВС РФ в конце марта. По данным Минобороны РФ, ВСУ бросили немецкую технику во время своей же неудачной контратаки.

После машина была вывезена с поля боя. ВСУ пытались ее уничтожить минами, передает RT. Спустя время российские военные починили поврежденные части. Сейчас машина полностью восстановлена, сообщали СМИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Немецкая боевая машина пехоты (БМП) Marder тяжелая и с трудом едет по грязи. Об этом рассказали российские военные, которые ранее захватили технику на авдеевском направлении. «За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания, проходимость по грязи очень низкая», — поделился военнослужащий ремонтного батальона. Его слова приводит газета «Известия». Военный также рассказал информацию про боекомплект. Marder оснащена фугасными бронебойными снарядами 20-мм, а сзади нее есть отсек, где может поместиться десант из семи человек. Первый трофейный Marder был получен ВС РФ в конце марта. По данным Минобороны РФ, ВСУ бросили немецкую технику во время своей же неудачной контратаки. После машина была вывезена с поля боя. ВСУ пытались ее уничтожить минами, передает RT. Спустя время российские военные починили поврежденные части. Сейчас машина полностью восстановлена, сообщали СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...