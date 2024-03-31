Велокурьер, сверловщик и мастер эпиляции стали лучшими вакансиями в Челябинске

В апреле челябинцам предложили новые места с большой зарплатой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В рейтинг высокодоходных вакансий апреля в Челябинской области попали велокурьер, сверловщики и мастер по лазерной эпиляции. Об этом сообщили URA.RU 1 апреля в исследовательском центре сервиса «Зарплаты.ру».

Так, велокурьеру готовы платить до 151 тысячи рублей в месяц. Плюс надбавки за погодные условия. Форма и велосипед — с работодателя.

Мастер эпиляции сможет получать до 130 тысяч рублей, работая с 9:00 до 21:00 два дня через два. Работодатель обещает обеспечить постоянный поток клиентов, но от претендентов потребуется иметь медицинское образование.

Сверловщику придется обрабатывать металлические детали для двигателей на заводе, причем его готовы обучить «с нуля». А также предоставить расширенный соцпакет с ежемесячной дотацией на муниципальный детсад, компенсацией питания и жилья для иногородних в размере 50% расходов. На предприятии действует акция «Приведи друга», по которой сотрудник может получить выплату. Зарплата — до 120 тысяч рублей в месяц.

Для сравнения: замначальника экономического отдела обещают от 110 тысяч рублей. В круг его обязанностей входит «подготовка технико-экономических обоснований, финансово-экономических моделей, расчетами и интерпретацией экономических показателей работы предприятия, проведением финансово-экономического анализа, расчетом цен и калькуляций, подготовкой документов». Разницу в доходах со сверловщиком ему должны скрасить дополнительные премии и частичная оплата детских путевок, санаторно-курортного лечения, спортивных абонементов.