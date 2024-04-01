Призывная комиссия начала давать отсрочку для IT-специалистов

Призывная комиссия до 15 июля будет принимать решения об IT-отсрочке от армии
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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, призыв, военкомат, призывная комиссия
С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об IT-отсрочке от армии Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2024

Призывная комиссия с 1 апреля начала принимать решения об IT-отсрочке от срочной службы. Об этом сообщило Минцифры. Отмечается, что они будут решаться до 15 июля.

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«С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минцифры. Там добавили, что могут возникать технические ошибки в военкоматах, и некоторые призывники могут не отображаться в списке. В таком случае необходимо написать на почту help@digital.gov.ru.

В России с 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, продолжительность которого составляет один год. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Ранее URA.RU собрало все полезные сведения о предстоящей призывной кампании.

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Призывная комиссия с 1 апреля начала принимать решения об IT-отсрочке от срочной службы. Об этом сообщило Минцифры. Отмечается, что они будут решаться до 15 июля. «С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения об отсрочке от срочной службы», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Минцифры. Там добавили, что могут возникать технические ошибки в военкоматах, и некоторые призывники могут не отображаться в списке. В таком случае необходимо написать на почту help@digital.gov.ru. В России с 1 апреля начинается весенний призыв на военную службу, продолжительность которого составляет один год. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ. Ранее URA.RU собрало все полезные сведения о предстоящей призывной кампании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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