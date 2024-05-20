После подтверждения информации о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в стране созвали чрезвычайное заседании правительства. В интернете начала распространяться фотография с пустым рабочим креслом Раиси. На нем развернут мемориал.
На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, что на рабочем месте Раиси уже поставили черно-белую фотографию с изображением иранского президента. Также делается большой акцент на пустое черное кресло Раиси. В настоящий момент кадры распространяют иранские СМИ.
Президент Раиси погиб в ходе крушения вертолета на территории Азербайджана 19 мая. Появились кадры с места крушения. По одной из версий, к падению транспорта привели плохие метеоусловия. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности погибшего в течение 50 дней. После в стране пройдут президентские выборы.
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