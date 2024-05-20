На рабочем месте президента Ирана Раиси развернули мемориал. Фото

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На рабочем месте Эбрахима Раиси сформировали мемориал
На рабочем месте Эбрахима Раиси сформировали мемориал Фото:
новость из сюжета
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в Азербайджане

После подтверждения информации о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в стране созвали чрезвычайное заседании правительства. В интернете начала распространяться фотография с пустым рабочим креслом Раиси. На нем развернут мемориал. 

На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, что на рабочем месте Раиси уже поставили черно-белую фотографию с изображением иранского президента. Также делается большой акцент на пустое черное кресло Раиси. В настоящий момент кадры распространяют иранские СМИ.

Президент Раиси погиб в ходе крушения вертолета на территории Азербайджана 19 мая. Появились кадры с места крушения. По одной из версий, к падению транспорта привели плохие метеоусловия. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности погибшего в течение 50 дней. После в стране пройдут президентские выборы.

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После подтверждения информации о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в стране созвали чрезвычайное заседании правительства. В интернете начала распространяться фотография с пустым рабочим креслом Раиси. На нем развернут мемориал.  На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видно, что на рабочем месте Раиси уже поставили черно-белую фотографию с изображением иранского президента. Также делается большой акцент на пустое черное кресло Раиси. В настоящий момент кадры распространяют иранские СМИ. Президент Раиси погиб в ходе крушения вертолета на территории Азербайджана 19 мая. Появились кадры с места крушения. По одной из версий, к падению транспорта привели плохие метеоусловия. Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности погибшего в течение 50 дней. После в стране пройдут президентские выборы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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