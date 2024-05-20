Bloomberg: Украина попала в самое уязвимое положение за все время СВО

Украина в настоящий момент находится в наиболее уязвимом положении за все время с начала проведения российской спецоперации. В частности, это связано с наступлением ВС РФ на востоке страны. Особенно — Харьковской области. С таким мнением выступила старший научный сотрудник Фонда Карнеги (включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Дара Массикот в разговоре с Bloomberg.
"Украина сейчас в самом уязвимом положении (с начала российской СВО — прим. URA.RU)", — подчеркнула Дара Массикот в разговоре с американскими журналистами. По ее словам, Россия ускорит свои атаки.
Тем не менее у Украины все еще есть шанс противостоять ВС РФ, считает специалист. Она связывает это с умением Киева организовывать оборону.
Российские солдаты начали активно продвигаться в Харьковской области в первых числах мая. В Раде поспешили обвинить в провале ВСУ украинских офицеров. В частности, виновными выставляются подчиненные главкома ВСУ Александра Сырского.
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