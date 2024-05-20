США предлагают дать Украине кредит под залог активов России

FT: США подталкивают страны G7 дать Киеву многомиллиардный кредит из активов РФ
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США могут начать обсуждение передачи кредита Украине уже летом
США могут начать обсуждение передачи кредита Украине уже летом Фото:

Вашингтон подталкивает страны G7 выделить Украине кредит в виде замороженных активов России на десятки миллиардов долларов под залог. При этом США намерены организовать все это до возможного возвращения Дональда Трампа на президентский пост, передает Financial Times.

"Союзники Вашингтона по G7 начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — передает FT. Издание в своем материале ссылается на западных чиновников.

В статье уточнили, что план США могут обсудить в июне. Киеву могут выделить кредит под залог на сумму порядка 50 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Украина уже задолжала немалый госдолг из-за помощи Запада. Так, газета WSJ писала, что кредиторы хотят добиться от Киева 500 миллионов долларов в год в счет погашения госдолга, передает Life.

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Вашингтон подталкивает страны G7 выделить Украине кредит в виде замороженных активов России на десятки миллиардов долларов под залог. При этом США намерены организовать все это до возможного возвращения Дональда Трампа на президентский пост, передает Financial Times. "Союзники Вашингтона по G7 начинают более заинтересованно смотреть на план США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом", — передает FT. Издание в своем материале ссылается на западных чиновников. В статье уточнили, что план США могут обсудить в июне. Киеву могут выделить кредит под залог на сумму порядка 50 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Украина уже задолжала немалый госдолг из-за помощи Запада. Так, газета WSJ писала, что кредиторы хотят добиться от Киева 500 миллионов долларов в год в счет погашения госдолга, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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