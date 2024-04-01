01 апреля 2024

Устроившего смертельную поножовщину на Кировке челябинца отправили в колонию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное Алешкин Шевелев Курган, клетка, решетка, руки арестанта
Мужчину отправили в колонию на 15 лет Фото:

Жителя Челябинска Дениса Мальцева, обвиняемого в убийстве человека на Кировке, 2 апреля отправили в колонию строгого режима на срок 15 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Центральный райсуд Челябинска огласил приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство молодых людей на улице Кирова. Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбиванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

На стадии прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Мальцеву 13 лет колонии. Однако приговор оказался жестче.

Мальцев был задержан сразу после поножовщины, которую он устроил на пешеходной части улицы Кирова. Конфликт между ним и компанией мужчин начался в баре «Шишка». После они вышли на улицу, где продолжили выяснение отношений. В ходе конфликта Мальцев набросился на мужчин с ножом и смертельно ранил одного из них. После он попытался скрыться, но друзья погибшего задержали его и передали сотрудникам полиции.

Дениса Мальцева признали виновным и отправили в колонию
Дениса Мальцева признали виновным и отправили в колонию
Фото:

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Жителя Челябинска Дениса Мальцева, обвиняемого в убийстве человека на Кировке, 2 апреля отправили в колонию строгого режима на срок 15 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Центральный райсуд Челябинска огласил приговор по уголовному делу об убийстве и покушении на убийство молодых людей на улице Кирова. Виновному назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбиванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. На стадии прений гособвинитель ориентировал суд на назначение Мальцеву 13 лет колонии. Однако приговор оказался жестче. Мальцев был задержан сразу после поножовщины, которую он устроил на пешеходной части улицы Кирова. Конфликт между ним и компанией мужчин начался в баре «Шишка». После они вышли на улицу, где продолжили выяснение отношений. В ходе конфликта Мальцев набросился на мужчин с ножом и смертельно ранил одного из них. После он попытался скрыться, но друзья погибшего задержали его и передали сотрудникам полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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