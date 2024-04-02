На набережной Екатеринбурга появятся огромная игрушка-пружинка и ковчег. Фото

Фестиваль «Атмофест» в Екатеринбурге представил рендеры будущих садов

02 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

В 2024 году «Атмофест» впервые пройдет не на площади 1905 года Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на набережной городского пруда за Макаровским мостом и вдоль реки Ольховки появится семь уникальных садов. Некоторые из них будут напоминать ковчег или игрушку-пружинку «Радуга». За создание возьмутся ландшафтные дизайнеры со всего мира — в рамках фестиваля «Атмофест», в этом году он пройдет с 16 по 25 августа, рассказали URA.RU организаторы. «Екатеринбург представит Алексей Овсянников совместно с Союзом специалистов ландшафтной отрасли Урала „Клевер“ (сад „Ковчег“). Другие участники приедут из Баку, Белгорода, Казани, Москвы, Уфы и…практически Республики Перу», — сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина. Уже известно, что гости из Азербайджана воссоздадут знаменитые сады «Легенды Апшерона», рассказывать истории на татарском языке будут в саду «Тарту», показывать силу, мощь и поддержку предков — в саду «Разрез времени». Посетить перуанский оазис, не покидая Екатеринбурга, можно будет в саду Calabasa от иностранных участников. В 2024 году «Атмофест» пройдет впервые не на площади 1905 года. В такому решению организаторы пришли из-за ряда причин, среди них — большой поток людей, а также фестивалю нужна постоянная площадка. Именно поэтому фестиваль пройдет за Макаровским мостом, где в будущем восстановят лодочную станцию, построят Центр зеленых технологий и кафе, проект рассчитан на семь лет. Сейчас на площадке будущего фестиваля проектируется центральная и велосипедная дорожки. Подробнее обо всех планах команды — в интервью URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на набережной городского пруда за Макаровским мостом и вдоль реки Ольховки появится семь уникальных садов. Некоторые из них будут напоминать ковчег или игрушку-пружинку «Радуга». За создание возьмутся ландшафтные дизайнеры со всего мира — в рамках фестиваля «Атмофест», в этом году он пройдет с 16 по 25 августа, рассказали URA.RU организаторы. «Екатеринбург представит Алексей Овсянников совместно с Союзом специалистов ландшафтной отрасли Урала „Клевер“ (сад „Ковчег“). Другие участники приедут из Баку, Белгорода, Казани, Москвы, Уфы и…практически Республики Перу», — сообщила директор фестиваля Юлия Сорокина. Уже известно, что гости из Азербайджана воссоздадут знаменитые сады «Легенды Апшерона», рассказывать истории на татарском языке будут в саду «Тарту», показывать силу, мощь и поддержку предков — в саду «Разрез времени». Посетить перуанский оазис, не покидая Екатеринбурга, можно будет в саду Calabasa от иностранных участников. В 2024 году «Атмофест» пройдет впервые не на площади 1905 года. В такому решению организаторы пришли из-за ряда причин, среди них — большой поток людей, а также фестивалю нужна постоянная площадка. Именно поэтому фестиваль пройдет за Макаровским мостом, где в будущем восстановят лодочную станцию, построят Центр зеленых технологий и кафе, проект рассчитан на семь лет. Сейчас на площадке будущего фестиваля проектируется центральная и велосипедная дорожки. Подробнее обо всех планах команды — в интервью URA.RU.