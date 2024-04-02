В Челябинской области увеличилось количество проживающих за городом

Количество сельских жителей в Челябинской области по сравнению с прошлым годом прибавилось. Об этом свидетельствует информация о численности населения, которую опубликовал региональный отдел Федеральной службы государственной статистики.
«Если среднегодовая численность сельского населения за 2023 год составляла 593590 человек, то на 1 января 2024 года — 594182. Всего по последним данным в Челябинской области проживает почти 3 млн 396 тысяч человек», — следует из обнародованного доклада Федеральной службы госстатистики по Челябинской области.
Крупнейшими городскими округами остаются Челябинский (1,177 млн человек), Магнитогорский (408,7 тысячи), Миасский (160,8 тысячи), Златоустовский (160,3 тысячи), Копейский (147,1 тысячи). Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинске падают продажи жилья из-за оттока населения в Екатеринбург.
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