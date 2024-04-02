02 апреля 2024

В Челябинской области увеличилось количество проживающих за городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Станислава Мошарова в Кунашакский район. Челябинск, старый дом, деревня, изба, село, деревенский дом, дом, окно
590 тысяч человек проживают в сельской местности в Челябинской области Фото:

Количество сельских жителей в Челябинской области по сравнению с прошлым годом прибавилось. Об этом свидетельствует информация о численности населения, которую опубликовал региональный отдел Федеральной службы государственной статистики.

«Если среднегодовая численность сельского населения за 2023 год составляла 593590 человек, то на 1 января 2024 года — 594182. Всего по последним данным в Челябинской области проживает почти 3 млн 396 тысяч человек», — следует из обнародованного доклада Федеральной службы госстатистики по Челябинской области.

Крупнейшими городскими округами остаются Челябинский (1,177 млн человек), Магнитогорский (408,7 тысячи), Миасский (160,8 тысячи), Златоустовский (160,3 тысячи), Копейский (147,1 тысячи). Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинске падают продажи жилья из-за оттока населения в Екатеринбург.

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Количество сельских жителей в Челябинской области по сравнению с прошлым годом прибавилось. Об этом свидетельствует информация о численности населения, которую опубликовал региональный отдел Федеральной службы государственной статистики. «Если среднегодовая численность сельского населения за 2023 год составляла 593590 человек, то на 1 января 2024 года — 594182. Всего по последним данным в Челябинской области проживает почти 3 млн 396 тысяч человек», — следует из обнародованного доклада Федеральной службы госстатистики по Челябинской области. Крупнейшими городскими округами остаются Челябинский (1,177 млн человек), Магнитогорский (408,7 тысячи), Миасский (160,8 тысячи), Златоустовский (160,3 тысячи), Копейский (147,1 тысячи). Ранее URA.RU сообщал, что в Челябинске падают продажи жилья из-за оттока населения в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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