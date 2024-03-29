В Челябинске из-за оттока населения стали продавать меньше квартир в новостройках

В Челябинске падают продажи жилья из-за оттока населения в Екатеринбург
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В Челябинске за год было продано шесть тысяч квартир в новостройках Фото:

В Челябинске с марта 2023 года по февраль 2024 года было продано по пять квартир на тысячу жителей, в то время как в Екатеринбурге продавалось по 23 квартиры на то же число жителей. Это является еще одним подтверждением оттока населения из Челябинска в Екатеринбург, сообщается на сайте «Циан для профи».

«В аутсайдерах оказались города с более выраженной промышленной специализацией, из которых люди переезжают в другие города. В 2023 году Челябинск оказался на предпоследнем месте среди городов-миллионников РФ по числу проданных квартир в новостройках. В мегаполисе с марта 2023 года по февраль 2024 года продавали по пять квартир на тысячу жителей. Там идет отток населения из Челябинска в Екатеринбург», — сообщается на сайте.

Аналитики отмечают, в 2023 году в лидерах по приобретению новых квартир в новостройках были межрегиональные центры, аккумулирующие спрос не только из своего региона, а в случае с Ростовом, Краснодаром и, отчасти, Воронежем — и со всей страны. В аутсайдерах оказались города с более выраженной промышленной специализацией, из которых люди переезжают в другие города. Отток населения идет из Омска — в Новосибирск, из Челябинска — в Екатеринбург, а из Волгограда и Нижнего Новгорода — в Москву.

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В Челябинске с марта 2023 года по февраль 2024 года было продано по пять квартир на тысячу жителей, в то время как в Екатеринбурге продавалось по 23 квартиры на то же число жителей. Это является еще одним подтверждением оттока населения из Челябинска в Екатеринбург, сообщается на сайте «Циан для профи». «В аутсайдерах оказались города с более выраженной промышленной специализацией, из которых люди переезжают в другие города. В 2023 году Челябинск оказался на предпоследнем месте среди городов-миллионников РФ по числу проданных квартир в новостройках. В мегаполисе с марта 2023 года по февраль 2024 года продавали по пять квартир на тысячу жителей. Там идет отток населения из Челябинска в Екатеринбург», — сообщается на сайте. Аналитики отмечают, в 2023 году в лидерах по приобретению новых квартир в новостройках были межрегиональные центры, аккумулирующие спрос не только из своего региона, а в случае с Ростовом, Краснодаром и, отчасти, Воронежем — и со всей страны. В аутсайдерах оказались города с более выраженной промышленной специализацией, из которых люди переезжают в другие города. Отток населения идет из Омска — в Новосибирск, из Челябинска — в Екатеринбург, а из Волгограда и Нижнего Новгорода — в Москву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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