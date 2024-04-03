В Первоуральске у мужчины остановилось сердце в разгар рабочего дня. Фото

04 апреля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Врачи запустили сердце 40-летнего свердловчанина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске врачи спасли жизнь 40-летнего мужчины, сердце которого остановилось из-за инфаркта во время рабочего дня. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Жителю Первоуральска Максиму Мотовилову, у которого никогда не было проблем со здоровьем, стало плохо во время рабочей смены — он внезапно потерял сознание и упал. Коллеги вызвали „скорую“. Одна из бригад находилась совсем рядом. Фельдшер Светлана Белоусова реанимировала мужчину, который находился в состоянии клинической смерти: дважды проведя дефибрилляцию, она восстановила нормальный сердечный ритм», — говорится в сообщении ДИПа. Пациент, сердце которого остановилось из-за инфаркта, был успешно реанимирован и доставлен в кардиологическое отделение Первоуральской больницы. Там врачи провели необходимые процедуры для стабилизации его состояния. «Врач палаты интенсивной терапии Павел Скудицкий сразу определил, что причиной остановки сердца стал обширный инфаркт, и оперативно провел тромболитическую терапию», — цитирует слова заведующего кардиологическим отделением Первоуральской ГБ Вадима Кучумова ДИП. Благодаря слаженной работе медиков Первоуральской больницы состояние пациента удалось стабилизировать. Однако для дальнейшего лечения мужчину перевели в СОКБ №1, где он прошел процедуру стентирования закупоренной артерии, что позволило восстановить кровоток. Пациент хорошо перенес операцию. Через 10 дней его выписали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Первоуральске врачи спасли жизнь 40-летнего мужчины, сердце которого остановилось из-за инфаркта во время рабочего дня. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП). «Жителю Первоуральска Максиму Мотовилову, у которого никогда не было проблем со здоровьем, стало плохо во время рабочей смены — он внезапно потерял сознание и упал. Коллеги вызвали „скорую“. Одна из бригад находилась совсем рядом. Фельдшер Светлана Белоусова реанимировала мужчину, который находился в состоянии клинической смерти: дважды проведя дефибрилляцию, она восстановила нормальный сердечный ритм», — говорится в сообщении ДИПа. Пациент, сердце которого остановилось из-за инфаркта, был успешно реанимирован и доставлен в кардиологическое отделение Первоуральской больницы. Там врачи провели необходимые процедуры для стабилизации его состояния. «Врач палаты интенсивной терапии Павел Скудицкий сразу определил, что причиной остановки сердца стал обширный инфаркт, и оперативно провел тромболитическую терапию», — цитирует слова заведующего кардиологическим отделением Первоуральской ГБ Вадима Кучумова ДИП. Благодаря слаженной работе медиков Первоуральской больницы состояние пациента удалось стабилизировать. Однако для дальнейшего лечения мужчину перевели в СОКБ №1, где он прошел процедуру стентирования закупоренной артерии, что позволило восстановить кровоток. Пациент хорошо перенес операцию. Через 10 дней его выписали.