Мэр Сургута рассказал, когда город получит новые автобусы

В СТОПАТ Сургута новые автобусы поступят до конца следующей недели

05 апреля 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

По договору лизинга Сургут получит 30 новых автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургут (ХМАО) 19 из 30 автобусов, приобретенных ранее по договору лизинга, поступят в распоряжение городского автотранспортного предприятия (СПОПАТ) до конца следующей недели. Такие сроки обозначил глава города Андрей Филатов в соцсети. «Ждем приезда еще 19 из 30 лизинговых машин. Они уже отправлены с завода в Сургут. Представители поставщика заверяют, что все транспортные средства по контракту лизинга поступят в „СПОПАТ“ до конца следующей недели», — поделился информацией Филатов в своем telegram-канале. Мэр Сургута также сообщил, что автобусы, поступившие по этому же договору в конце марта, проходят все процедуры по оформлению. На них проводится пусконаладка и регистрация навигационной системы и оборудования для автоматической оплаты проезда. Еще пять автобусов поступила на днях. Их ждут аналогичные процедуры. Сургутское автотранспортное предприятие закупило в конце марта 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней (около 140 миллионов рублей). Транспорт будет передвигаться на метане. Их поставка также ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургут (ХМАО) 19 из 30 автобусов, приобретенных ранее по договору лизинга, поступят в распоряжение городского автотранспортного предприятия (СПОПАТ) до конца следующей недели. Такие сроки обозначил глава города Андрей Филатов в соцсети. «Ждем приезда еще 19 из 30 лизинговых машин. Они уже отправлены с завода в Сургут. Представители поставщика заверяют, что все транспортные средства по контракту лизинга поступят в „СПОПАТ“ до конца следующей недели», — поделился информацией Филатов в своем telegram-канале. Мэр Сургута также сообщил, что автобусы, поступившие по этому же договору в конце марта, проходят все процедуры по оформлению. На них проводится пусконаладка и регистрация навигационной системы и оборудования для автоматической оплаты проезда. Еще пять автобусов поступила на днях. Их ждут аналогичные процедуры. Сургутское автотранспортное предприятие закупило в конце марта 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней (около 140 миллионов рублей). Транспорт будет передвигаться на метане. Их поставка также ожидается.