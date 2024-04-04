04 апреля 2024

Мэр Сургута рассказал, когда город получит новые автобусы

В СТОПАТ Сургута новые автобусы поступят до конца следующей недели
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , автобус, новый автобус
По договору лизинга Сургут получит 30 новых автобусов Фото:

В Сургут (ХМАО) 19 из 30 автобусов, приобретенных ранее по договору лизинга, поступят в распоряжение городского автотранспортного предприятия (СПОПАТ) до конца следующей недели. Такие сроки обозначил глава города Андрей Филатов в соцсети.

«Ждем приезда еще 19 из 30 лизинговых машин. Они уже отправлены с завода в Сургут. Представители поставщика заверяют, что все транспортные средства по контракту лизинга поступят в „СПОПАТ“ до конца следующей недели», — поделился информацией Филатов в своем telegram-канале.

Мэр Сургута также сообщил, что автобусы, поступившие по этому же договору в конце марта, проходят все процедуры по оформлению. На них проводится пусконаладка и регистрация навигационной системы и оборудования для автоматической оплаты проезда. Еще пять автобусов поступила на днях. Их ждут аналогичные процедуры.

Сургутское автотранспортное предприятие закупило в конце марта 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней (около 140 миллионов рублей). Транспорт будет передвигаться на метане. Их поставка также ожидается.

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В Сургут (ХМАО) 19 из 30 автобусов, приобретенных ранее по договору лизинга, поступят в распоряжение городского автотранспортного предприятия (СПОПАТ) до конца следующей недели. Такие сроки обозначил глава города Андрей Филатов в соцсети. «Ждем приезда еще 19 из 30 лизинговых машин. Они уже отправлены с завода в Сургут. Представители поставщика заверяют, что все транспортные средства по контракту лизинга поступят в „СПОПАТ“ до конца следующей недели», — поделился информацией Филатов в своем telegram-канале. Мэр Сургута также сообщил, что автобусы, поступившие по этому же договору в конце марта, проходят все процедуры по оформлению. На них проводится пусконаладка и регистрация навигационной системы и оборудования для автоматической оплаты проезда. Еще пять автобусов поступила на днях. Их ждут аналогичные процедуры. Сургутское автотранспортное предприятие закупило в конце марта 11 автобусов большого класса на 11 миллионов юаней (около 140 миллионов рублей). Транспорт будет передвигаться на метане. Их поставка также ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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