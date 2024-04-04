В Копейске осудили мать за гибель двухлетней дочери от лекарств

Копейский городской суд Челябинской области приговорил мать, чья двухлетняя дочь погибла, наевшись лекарств, к одному году и 29 дням лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе региона.
«Копейский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Приговором суда с учетом имеющейся судимости за кражу виновной назначено наказание в виде 1 года 29 дней лишения свободы со штрафом 5000 рублей, с отбыванием наказания в колонии-поселении», — уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.
В суде установили, что женщина для лечения наркотической зависимости купила препарат, но он хранился в свободном доступе. Ребенок, оставленный без присмотра, нашел таблетки и съел большое количество лекарства, что привело к отравлению и смерти.
Ранее стало известно, что тело малышки обнаружили в ноябре 2023 года. Тогда источник URA.RU сообщил, что она росла в неблагополучной семье. Следствие установило, что женщина находилась в алкогольном и наркотическом опьянении и оставила ребенка без присмотра. Мать девочки полностью признала вину.
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