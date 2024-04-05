Жители Нижневартовска и других городов ХМАО сталкиваются с проблемами из-за некачественной очистки улиц от талых вод и снега. В социальных сетях множатся жалобы на бездействие коммунальных служб.
«Люди тонут в прямом смысле. На нефтяников около парка лужа в размер 80 см», — пишет горожанка в группе «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Также вартовчане пожаловались на непроходимые лужи и снежные завалы в других районах города: на улице Северной, в старый части Нижневартовска, около детских садов и поликлиник №1 и №3.
В Нефтеюганске ситуация не лучше. «Второй микрорайон — одна большая лужа», — заявила местная жительница в группе «Это Юганск, детка». Похожие проблемы обнаружились и рядом с женской консультацией, и в 12 микрорайоне. В Пыть-Яхе и Сургуте также фиксируются проблемы: кто-то не может пройти с коляской по парку, чей-то автомобиль застрял посреди дороги из-за нерасчищенных снежных завалов. «Можно ли что-то уже с этим сделать?» — спрашивают горожане в соцсетях.
Корреспондент URA.RU направил запросы в мэрии муниципалитетов, чтобы узнать, по какому графику проводятся работы по вывозу снега с территорий городов. На момент публикации новости, ответы в адрес редакции не поступили.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!