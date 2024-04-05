Коммунальщики не справляются с таянием снега в городах ХМАО. Фото

06 апреля 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Жители Югры жалуются на некачественную очистку улиц от талых вод и снега Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска и других городов ХМАО сталкиваются с проблемами из-за некачественной очистки улиц от талых вод и снега. В социальных сетях множатся жалобы на бездействие коммунальных служб. «Люди тонут в прямом смысле. На нефтяников около парка лужа в размер 80 см», — пишет горожанка в группе «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Также вартовчане пожаловались на непроходимые лужи и снежные завалы в других районах города: на улице Северной, в старый части Нижневартовска, около детских садов и поликлиник №1 и №3. В Нефтеюганске ситуация не лучше. «Второй микрорайон — одна большая лужа», — заявила местная жительница в группе «Это Юганск, детка». Похожие проблемы обнаружились и рядом с женской консультацией, и в 12 микрорайоне. В Пыть-Яхе и Сургуте также фиксируются проблемы: кто-то не может пройти с коляской по парку, чей-то автомобиль застрял посреди дороги из-за нерасчищенных снежных завалов. «Можно ли что-то уже с этим сделать?» — спрашивают горожане в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запросы в мэрии муниципалитетов, чтобы узнать, по какому графику проводятся работы по вывозу снега с территорий городов. На момент публикации новости, ответы в адрес редакции не поступили. Последствия таяния снега во 2-м микрорайоне Пыть-Яха паблик «ПП Пыть-Ях» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска и других городов ХМАО сталкиваются с проблемами из-за некачественной очистки улиц от талых вод и снега. В социальных сетях множатся жалобы на бездействие коммунальных служб. «Люди тонут в прямом смысле. На нефтяников около парка лужа в размер 80 см», — пишет горожанка в группе «ЧП [в] Нижневартовске» в соцсети «ВКонтакте». Также вартовчане пожаловались на непроходимые лужи и снежные завалы в других районах города: на улице Северной, в старый части Нижневартовска, около детских садов и поликлиник №1 и №3. В Нефтеюганске ситуация не лучше. «Второй микрорайон — одна большая лужа», — заявила местная жительница в группе «Это Юганск, детка». Похожие проблемы обнаружились и рядом с женской консультацией, и в 12 микрорайоне. В Пыть-Яхе и Сургуте также фиксируются проблемы: кто-то не может пройти с коляской по парку, чей-то автомобиль застрял посреди дороги из-за нерасчищенных снежных завалов. «Можно ли что-то уже с этим сделать?» — спрашивают горожане в соцсетях. Корреспондент URA.RU направил запросы в мэрии муниципалитетов, чтобы узнать, по какому графику проводятся работы по вывозу снега с территорий городов. На момент публикации новости, ответы в адрес редакции не поступили.