Музыканты устроили концерт в оранжерее Ботанического сада. Фото, видео

05 апреля 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Музыканты будут играть на фестивале в конце июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Музыканты решили устроить небольшой концерт в нестандартном месте — оранжерее Ботанического сада в Екатеринбурге. С помощью такого представления команда фестиваля «Безумные дни» решила представить тему сезона — «Реки музыки». На презентации побывало URA.RU. «В этом году мы впервые за все время существования фестиваля расширили его границы: открываемся 27 июня в Саду Вайнера — на самой большой площадке „Безумных дней“, которая вмещает 1600 человек. Там выступит Уральский молодежный симфонический оркестр с Борисом Березовским, выдающимся пианистом современности и нашим большим другом», — рассказали организаторы. В новом сезоне команда хочет объяснить слушателям, откуда музыка берет свои истоки. Именно поэтому в течение трех дней будет звучать множество народной музыки. Например, одним из участников станет мультиинструменталист Виктор Оськов. «Сейчас в мире развивается такой интересный жанр как этно-фьюжн. Это когда представители разных народностей, разные музыканты, разные инструменты начинают играть и звучать вместе. В итоге получается что-то нестандартное и порой очень даже красивое и интересное», — пояснил музыкант. В своем выступлении на фестивале он будет использовать духовой инструмент эпохи Средневековья шалюмо, канджиру (или рамочный барабан, который похож на шаманский бубен), диджериду (инструмент аборигенов Австралии), пимак (индейская этническая флейта) и многое другое. В этом году «Безумные дни» пройдут с 27 по 30 июня на девяти площадках, одна из них разместится в Первоуральске. В режиме нон-стоп пройдет 120 концертов, участниками которого станут более 600 музыкантов, восемь оркестров с главными дирижерами, три хора, 13 ансамблей и 45 солистов. Год назад темой фестиваля была «Ода ночи», которая волновала не одно поколение композиторов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Музыканты решили устроить небольшой концерт в нестандартном месте — оранжерее Ботанического сада в Екатеринбурге. С помощью такого представления команда фестиваля «Безумные дни» решила представить тему сезона — «Реки музыки». На презентации побывало URA.RU. «В этом году мы впервые за все время существования фестиваля расширили его границы: открываемся 27 июня в Саду Вайнера — на самой большой площадке „Безумных дней“, которая вмещает 1600 человек. Там выступит Уральский молодежный симфонический оркестр с Борисом Березовским, выдающимся пианистом современности и нашим большим другом», — рассказали организаторы. В новом сезоне команда хочет объяснить слушателям, откуда музыка берет свои истоки. Именно поэтому в течение трех дней будет звучать множество народной музыки. Например, одним из участников станет мультиинструменталист Виктор Оськов. «Сейчас в мире развивается такой интересный жанр как этно-фьюжн. Это когда представители разных народностей, разные музыканты, разные инструменты начинают играть и звучать вместе. В итоге получается что-то нестандартное и порой очень даже красивое и интересное», — пояснил музыкант. В своем выступлении на фестивале он будет использовать духовой инструмент эпохи Средневековья шалюмо, канджиру (или рамочный барабан, который похож на шаманский бубен), диджериду (инструмент аборигенов Австралии), пимак (индейская этническая флейта) и многое другое. В этом году «Безумные дни» пройдут с 27 по 30 июня на девяти площадках, одна из них разместится в Первоуральске. В режиме нон-стоп пройдет 120 концертов, участниками которого станут более 600 музыкантов, восемь оркестров с главными дирижерами, три хора, 13 ансамблей и 45 солистов. Год назад темой фестиваля была «Ода ночи», которая волновала не одно поколение композиторов.