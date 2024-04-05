Челябинск вошел в число лидеров пятилетки по росту цен на жилье

Квартиры в челябинских новостройках за пять лет подорожали в три раза на 198%. Стоимость квадратного метра в новых квартирах в первом квартале 2024 года составила 139 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичка за тот же период подорожала на 137% до 102 тысяч рублей за квадрат, сообщается на портале о недвижимости.
«Челябинск и Краснодар стали лидерами пятилетки по росту цен на жилье. Квартиры в челябинских новостройках за пять лет подорожали на 198% до 139 тысяч рублей за квадрат, жилье на вторичном рынке в городе выросло в цене на 137% до 102 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на портале «Циан для профи».
Как отметили аналитики, Челябинск и Краснодар попали в центры агломераций, где жилье к концу предыдущего десятилетия было недооценено. Резкий рост стоимости недвижимости в Краснодаре — следствие активной миграции россиян в регион с теплой зимой. Челябинск в свою очередь резко прибавил за последние 1,5 года на фоне возросших доходов занятых в промышленности.
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