05 апреля 2024

У умершего в отделе полиции свердловчанина осталось пять детей

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Обзорная по городу. Пермь , транспорт, мвд, автомобиль, полиция, машина
Мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной (архивное фото) Фото:

У задержанного мужчины, который 4 апреля скончался в отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге, осталось пять детей. Об этом рассказал источник.

«Анатолию было чуть больше тридцати лет. У него и его жены остались пятеро детей (двое — от первого брака супруги). Анатолий был не самым благополучным человеком, периодически он мог уходить в „загулы“», — передает слова источника E1.RU.

В тот вечер мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной. Там он покончил с собой, сказано в тексте. Родственники предполагают, что он был в состоянии опьянения.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Под стражу он был взят за управление автомобилем в нетрезвом виде. Точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий.

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У задержанного мужчины, который 4 апреля скончался в отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге, осталось пять детей. Об этом рассказал источник. «Анатолию было чуть больше тридцати лет. У него и его жены остались пятеро детей (двое — от первого брака супруги). Анатолий был не самым благополучным человеком, периодически он мог уходить в „загулы“», — передает слова источника E1.RU. В тот вечер мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной. Там он покончил с собой, сказано в тексте. Родственники предполагают, что он был в состоянии опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Под стражу он был взят за управление автомобилем в нетрезвом виде. Точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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