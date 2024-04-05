У умершего в отделе полиции свердловчанина осталось пять детей

06 апреля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У задержанного мужчины, который 4 апреля скончался в отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге, осталось пять детей. Об этом рассказал источник. «Анатолию было чуть больше тридцати лет. У него и его жены остались пятеро детей (двое — от первого брака супруги). Анатолий был не самым благополучным человеком, периодически он мог уходить в „загулы“», — передает слова источника E1.RU. В тот вечер мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной. Там он покончил с собой, сказано в тексте. Родственники предполагают, что он был в состоянии опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Под стражу он был взят за управление автомобилем в нетрезвом виде. Точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У задержанного мужчины, который 4 апреля скончался в отделе полиции на улице Инженерной в Екатеринбурге, осталось пять детей. Об этом рассказал источник. «Анатолию было чуть больше тридцати лет. У него и его жены остались пятеро детей (двое — от первого брака супруги). Анатолий был не самым благополучным человеком, периодически он мог уходить в „загулы“», — передает слова источника E1.RU. В тот вечер мужчина сам пришел в полицию, чтобы написать явку с повинной. Там он покончил с собой, сказано в тексте. Родственники предполагают, что он был в состоянии опьянения. Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Под стражу он был взят за управление автомобилем в нетрезвом виде. Точные обстоятельства смерти гражданина устанавливаются в рамках начавшихся проверочных мероприятий.