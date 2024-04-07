Суд назначил наказание для пермской чиновницы по делу о нападении собак на пенсионерку

В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину.
«Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления.
Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала.
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В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину. «Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала.