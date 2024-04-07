07 апреля 2024
06 апреля 2024

Суд назначил наказание для пермской чиновницы по делу о нападении собак на пенсионерку

Чиновницу мэрии Перми приговорили к сроку за нападение собак на пенсионерку
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, суд
Суд назначил Ольге Муравьевой условный срок Фото:

В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину.

«Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления.

Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала.

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В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину. «Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала.
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