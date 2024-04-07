Суд назначил наказание для пермской чиновницы по делу о нападении собак на пенсионерку

Чиновницу мэрии Перми приговорили к сроку за нападение собак на пенсионерку

08 апреля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Суд назначил Ольге Муравьевой условный срок Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину. «Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми оглашен приговор в отношении сотрудницы управления экологии администрации Перми Ольги Муравьевой. Чиновница признана виновной в нападении собак на пожилую женщину. «Судья Ленинского районного суда Анна Казакова признала чиновницу управления экологии администрации Перми Ольгу Муравьеву виновной. Ей назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно», — пишет Properm. На этот же срок Муравьевой запретили работать в государственных организациях и органах местного самоуправления. Муравьевой вменялась халатность в урегулировании численности бродячих собак. Это привело к тому, что собаки загрызли горожанку. Инцидент произошел в 2019 году вблизи жилого комплекса «Паруса над Камой». Гособвинение запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения. Подсудимая своей вины не признавала.