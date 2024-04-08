Организаторы назвали даты пермского фестиваля Red Fest

Red Fest традиционно пройдет на берегу Камы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится в этом году в начале июля. Программа праздника пока формируется, сообщили организаторы.

«Летний фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится 6 и 7 июля (16+). Местом проведения традиционно станет Digital port. Программа фестиваля будет объявлена позднее», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на устроителей фестиваля.

Ежегодно на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.