Организаторы назвали даты пермского фестиваля Red Fest

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Гранд финал конкурса "Мастера гостеприимства". Пермь, набережная реки кама, гастропорт
Red Fest традиционно пройдет на берегу Камы Фото:

Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится в этом году в начале июля. Программа праздника пока формируется, сообщили организаторы.

«Летний фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится 6 и 7 июля (16+). Местом проведения традиционно станет Digital port. Программа фестиваля будет объявлена позднее», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на устроителей фестиваля.

Ежегодно на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.

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Пермский фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится в этом году в начале июля. Программа праздника пока формируется, сообщили организаторы. «Летний фестиваль музыки и дизайна Red Fest состоится 6 и 7 июля (16+). Местом проведения традиционно станет Digital port. Программа фестиваля будет объявлена позднее», — пишет ИА «Текст» со ссылкой на устроителей фестиваля. Ежегодно на Red Fest работают две музыкальные сцены, фермерский рынок еды, точки продажи дизайнерской одежды. Для гостей организуют мастер-классы и спортивные площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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