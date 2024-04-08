08 апреля 2024

Екатеринбуржца шантажировали его ориентацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок. Тюмень, бандиты, центральный рынок, преступник, рынок, ул герцена 95
Двое мужчин шантажировали гомосексуала в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге произошло нападение на молодого человека, приехавшего на свидание с мужчиной. 26-летний Борис (имя изменено) был избит и ограблен двумя агрессорами, которые встретили его на парковке ТРЦ «Мегаполис», об этом сообщил потерпевший.

«Они проехали до банкомата ВТБ на улице Прибалтийской, где сняли с карты жертвы 80 тысяч рублей, а потом заехали к банкомату „Тинькофф“, где обналичили еще 25 тысяч рублей», — рассказывает источник E1.ru. После этого преступники вынудили Бориса перевести им еще 120 тысяч рублей, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию.

После инцидента, который привел к потере почти 200 тысяч рублей, Борис обратился в полицию. В результате операции уголовного розыска был задержан один из подозреваемых, 25-летний гражданин Таджикистана, он частично признал свою вину. Второго нападавшего найти пока не удалось.

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В Екатеринбурге произошло нападение на молодого человека, приехавшего на свидание с мужчиной. 26-летний Борис (имя изменено) был избит и ограблен двумя агрессорами, которые встретили его на парковке ТРЦ «Мегаполис», об этом сообщил потерпевший. «Они проехали до банкомата ВТБ на улице Прибалтийской, где сняли с карты жертвы 80 тысяч рублей, а потом заехали к банкомату „Тинькофф“, где обналичили еще 25 тысяч рублей», — рассказывает источник E1.ru. После этого преступники вынудили Бориса перевести им еще 120 тысяч рублей, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию. После инцидента, который привел к потере почти 200 тысяч рублей, Борис обратился в полицию. В результате операции уголовного розыска был задержан один из подозреваемых, 25-летний гражданин Таджикистана, он частично признал свою вину. Второго нападавшего найти пока не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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