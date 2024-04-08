Екатеринбуржца шантажировали его ориентацией

09 апреля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Двое мужчин шантажировали гомосексуала в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге произошло нападение на молодого человека, приехавшего на свидание с мужчиной. 26-летний Борис (имя изменено) был избит и ограблен двумя агрессорами, которые встретили его на парковке ТРЦ «Мегаполис», об этом сообщил потерпевший. «Они проехали до банкомата ВТБ на улице Прибалтийской, где сняли с карты жертвы 80 тысяч рублей, а потом заехали к банкомату „Тинькофф“, где обналичили еще 25 тысяч рублей», — рассказывает источник E1.ru. После этого преступники вынудили Бориса перевести им еще 120 тысяч рублей, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию. После инцидента, который привел к потере почти 200 тысяч рублей, Борис обратился в полицию. В результате операции уголовного розыска был задержан один из подозреваемых, 25-летний гражданин Таджикистана, он частично признал свою вину. Второго нападавшего найти пока не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге произошло нападение на молодого человека, приехавшего на свидание с мужчиной. 26-летний Борис (имя изменено) был избит и ограблен двумя агрессорами, которые встретили его на парковке ТРЦ «Мегаполис», об этом сообщил потерпевший. «Они проехали до банкомата ВТБ на улице Прибалтийской, где сняли с карты жертвы 80 тысяч рублей, а потом заехали к банкомату „Тинькофф“, где обналичили еще 25 тысяч рублей», — рассказывает источник E1.ru. После этого преступники вынудили Бориса перевести им еще 120 тысяч рублей, угрожая раскрыть его сексуальную ориентацию. После инцидента, который привел к потере почти 200 тысяч рублей, Борис обратился в полицию. В результате операции уголовного розыска был задержан один из подозреваемых, 25-летний гражданин Таджикистана, он частично признал свою вину. Второго нападавшего найти пока не удалось.