В думе ХМАО рассмотрели вопрос о легализации азербайджанских отчеств

09 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В думе ХМАО сняли вопрос о тюркских отчествах с повестки заседания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Комитет думы ХМАО по социальному развитию рассмотрел инициативу депутата Халида Таги-Заде о возвращении традиционных тюркских приставок «-оглы» и «-кызы» в свидетельства о рождении югорчан азербайджанской национальности. Изначально вопрос, как передает корреспондент URA.RU, был внесен в проект повестки заседания, но после громких обсуждений его решили снять. «Парламентарии выслушали доводы Минюста, который сослался на запрос в Азербайджан. В ответном письме указано, что такие отчества — это не национальный обычай, поскольку он не указан в Семейном кодексе Азербайджана. Таги-Заде возмутился, что ответ ведомства был дан не по существу, и сам обычай не затрагивает. Однако доводы парламентария, что в российском СК тоже нет обязательного правописания отчеств »-евич«, »-евна« и аналогичных, коллег не убедили, и вопрос по итогам голосования на комитете сняли с повестки», — сообщает журналист. Подобные отчества присваиваются в Татарстане, Башкирии и ряде других нацреспублик РФ. Однако в Югре это назвали невозможным, поскольку обычай должен принадлежать коренному населению региона: ханты, манси, ненцам. При этом в округе не запрещено присваивать младенцам экзотические имена — совсем недавно в Нижневартовске родители назвали малыша Владимир-Путин. Обнадежить парламентария не смогла даже представитель прокуратуры Марьяна Королева, которая предложила его электорату, пострадавшему от произвола загсов, обжаловать непосредственно постановление министерства. После заседания комитета прошла консультация депутата с ведомством. Минюст РФ по инициативе Таги-Заде готовит запрос азербайджанским коллегам о том, является ли присвоение отчеств «-оглы» и «-кызы» национальным обычаем. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей. По его словам, работники загсов на протяжении последних пяти лет русифицировали тюркские отчества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет думы ХМАО по социальному развитию рассмотрел инициативу депутата Халида Таги-Заде о возвращении традиционных тюркских приставок «-оглы» и «-кызы» в свидетельства о рождении югорчан азербайджанской национальности. Изначально вопрос, как передает корреспондент URA.RU, был внесен в проект повестки заседания, но после громких обсуждений его решили снять. «Парламентарии выслушали доводы Минюста, который сослался на запрос в Азербайджан. В ответном письме указано, что такие отчества — это не национальный обычай, поскольку он не указан в Семейном кодексе Азербайджана. Таги-Заде возмутился, что ответ ведомства был дан не по существу, и сам обычай не затрагивает. Однако доводы парламентария, что в российском СК тоже нет обязательного правописания отчеств »-евич«, »-евна« и аналогичных, коллег не убедили, и вопрос по итогам голосования на комитете сняли с повестки», — сообщает журналист. Подобные отчества присваиваются в Татарстане, Башкирии и ряде других нацреспублик РФ. Однако в Югре это назвали невозможным, поскольку обычай должен принадлежать коренному населению региона: ханты, манси, ненцам. При этом в округе не запрещено присваивать младенцам экзотические имена — совсем недавно в Нижневартовске родители назвали малыша Владимир-Путин. Обнадежить парламентария не смогла даже представитель прокуратуры Марьяна Королева, которая предложила его электорату, пострадавшему от произвола загсов, обжаловать непосредственно постановление министерства. После заседания комитета прошла консультация депутата с ведомством. Минюст РФ по инициативе Таги-Заде готовит запрос азербайджанским коллегам о том, является ли присвоение отчеств «-оглы» и «-кызы» национальным обычаем. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы ХМАО Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей. По его словам, работники загсов на протяжении последних пяти лет русифицировали тюркские отчества.