Львова-Белова поставила ХМАО в пример другим регионам

10 апреля 2024 в 16:59 Размер текста - 17 +

Львова-Белова отметила оперативность властей ХМАО Фото: Роман Наумов © URA.RU Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру привела округ в пример остальным регионам по организации помощи семье и детям. Видео комментария омбудсмена было размещено в tg-канале главы округа Натальи Комаровой. «Мы много с командой путешествуем по стране. 56 регионов мы проехали, и вот теперь я знаю регион, на который все могут ориентироваться. Это Ханты-мансийский автономный округ. Здесь выстроена совершенно потрясающая система межведомственного взаимодействия», — сообщила Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что на высшем уровне оказывается помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом очень хорошо налажено взаимодействие между органами власти и НКО. Ранее URA.RU сообщало, что Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО. Во время рабочей поездки в Югру она побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово, где и проживают гости из Белгорода. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру привела округ в пример остальным регионам по организации помощи семье и детям. Видео комментария омбудсмена было размещено в tg-канале главы округа Натальи Комаровой. «Мы много с командой путешествуем по стране. 56 регионов мы проехали, и вот теперь я знаю регион, на который все могут ориентироваться. Это Ханты-мансийский автономный округ. Здесь выстроена совершенно потрясающая система межведомственного взаимодействия», — сообщила Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что на высшем уровне оказывается помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом очень хорошо налажено взаимодействие между органами власти и НКО. Ранее URA.RU сообщало, что Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО. Во время рабочей поездки в Югру она побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово, где и проживают гости из Белгорода.