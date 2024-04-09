09 апреля 2024

Львова-Белова поставила ХМАО в пример другим регионам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Львова-Белова, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, на круглом столе, посвященном вопросам защиты прав детей-инвалидов и поддержки их семей, в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, львова-белова мария
Львова-Белова отметила оперативность властей ХМАО Фото:

Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру привела округ в пример остальным регионам по организации помощи семье и детям. Видео комментария омбудсмена было размещено в tg-канале главы округа Натальи Комаровой.

«Мы много с командой путешествуем по стране. 56 регионов мы проехали, и вот теперь я знаю регион, на который все могут ориентироваться. Это Ханты-мансийский автономный округ. Здесь выстроена совершенно потрясающая система межведомственного взаимодействия», — сообщила Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка отметила, что на высшем уровне оказывается помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом очень хорошо налажено взаимодействие между органами власти и НКО.

Ранее URA.RU сообщало, что Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО. Во время рабочей поездки в Югру она побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово, где и проживают гости из Белгорода.

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Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова во время рабочей поездки в Югру привела округ в пример остальным регионам по организации помощи семье и детям. Видео комментария омбудсмена было размещено в tg-канале главы округа Натальи Комаровой. «Мы много с командой путешествуем по стране. 56 регионов мы проехали, и вот теперь я знаю регион, на который все могут ориентироваться. Это Ханты-мансийский автономный округ. Здесь выстроена совершенно потрясающая система межведомственного взаимодействия», — сообщила Львова-Белова. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что на высшем уровне оказывается помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. При этом очень хорошо налажено взаимодействие между органами власти и НКО. Ранее URA.RU сообщало, что Львова-Белова проверила условия, в которых живут дети из Белгорода в ХМАО. Во время рабочей поездки в Югру она побывала в Сургутском районном центре помощи семье и детям в Барсово, где и проживают гости из Белгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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