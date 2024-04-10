В результате ДТП велосипедиста доставили в больницу
На улице Братьев Кашириных в Челябинске 11 апреля водитель наехал на велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.
«По предварительным данным, водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу», — сообщили в пресс службе.
В ДТП пострадал один человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
Автомобиль сбил велосипедиста на улице Братьев Кашириных
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