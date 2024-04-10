10 апреля 2024

В Челябинске автомобиль сбил велосипедиста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с участием велосипедиста у дома № 60 на улице Свердлова. Екатеринбург, проезжая часть, автомобиль, дтп, авария, проишествие, екатеринбург , велосипед, велосипед под колесами
В результате ДТП велосипедиста доставили в больницу Фото:

На улице Братьев Кашириных в Челябинске 11 апреля водитель наехал на велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску.

«По предварительным данным, водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу», — сообщили в пресс службе.

В ДТП пострадал один человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Автомобиль сбил велосипедиста на улице Братьев Кашириных
Автомобиль сбил велосипедиста на улице Братьев Кашириных
Фото:

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На улице Братьев Кашириных в Челябинске 11 апреля водитель наехал на велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу», — сообщили в пресс службе. В ДТП пострадал один человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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