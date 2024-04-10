Происшествия ДТП В Челябинске автомобиль сбил велосипедиста. Фото 11 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + В результате ДТП велосипедиста доставили в больницу Фото: Илья Московец © URA.RU На улице Братьев Кашириных в Челябинске 11 апреля водитель наехал на велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу», — сообщили в пресс службе. В ДТП пострадал один человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Автомобиль сбил велосипедиста на улице Братьев Кашириных Фото: пресс-служба ГИБДД по городу Челябинску Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На улице Братьев Кашириных в Челябинске 11 апреля водитель наехал на велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Челябинску. «По предварительным данным, водитель, мужчина 1965 года рождения, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП велосипедист был доставлен в больницу», — сообщили в пресс службе. В ДТП пострадал один человек. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям