В Екатеринбурге школьник сломал руку на перемене

По факту инцидента в школе начали проверку
В Екатеринбурге 10 апреля в школе №141 пятиклассник сломал руку во время перемены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования.
«В школе №141 на перемене произошел несчастный случай с обучающимся пятого класса. Сразу же были проинформированы родители, вызвана скорая помощь», — следует из сообщения. Что с мальчиком сейчас, не уточняется.
По факту инцидента проинформированы управление образования и отдел полиции. В настоящее время проводится служебное расследование.
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