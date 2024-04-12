В Екатеринбурге школьник сломал руку на перемене

12 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

По факту инцидента в школе начали проверку Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге 10 апреля в школе №141 пятиклассник сломал руку во время перемены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования. «В школе №141 на перемене произошел несчастный случай с обучающимся пятого класса. Сразу же были проинформированы родители, вызвана скорая помощь», — следует из сообщения. Что с мальчиком сейчас, не уточняется. По факту инцидента проинформированы управление образования и отдел полиции. В настоящее время проводится служебное расследование. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10 апреля в школе №141 пятиклассник сломал руку во время перемены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования. «В школе №141 на перемене произошел несчастный случай с обучающимся пятого класса. Сразу же были проинформированы родители, вызвана скорая помощь», — следует из сообщения. Что с мальчиком сейчас, не уточняется. По факту инцидента проинформированы управление образования и отдел полиции. В настоящее время проводится служебное расследование.