В Екатеринбурге школьник сломал руку на перемене

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По факту инцидента в школе начали проверку Фото:

В Екатеринбурге 10 апреля в школе №141 пятиклассник сломал руку во время перемены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования.

«В школе №141 на перемене произошел несчастный случай с обучающимся пятого класса. Сразу же были проинформированы родители, вызвана скорая помощь», — следует из сообщения. Что с мальчиком сейчас, не уточняется.

По факту инцидента проинформированы управление образования и отдел полиции. В настоящее время проводится служебное расследование.

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В Екатеринбурге 10 апреля в школе №141 пятиклассник сломал руку во время перемены. Об этом URA.RU рассказали в департаменте образования. «В школе №141 на перемене произошел несчастный случай с обучающимся пятого класса. Сразу же были проинформированы родители, вызвана скорая помощь», — следует из сообщения. Что с мальчиком сейчас, не уточняется. По факту инцидента проинформированы управление образования и отдел полиции. В настоящее время проводится служебное расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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