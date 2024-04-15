Посол Антонов: США превратили Украину в военно-биологический полигон

16 апреля 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Дипломат обвинил США в разрушении системы контроля на оружием Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в разрушении системы контроля над вооружениями и разоружения (КВРН), а также в использовании Украины как площадки для осуществления военно-биологических программ. Эти заявления прозвучали на фоне публикации Госдепартаментом США доклада о соблюдении странами договоренностей в сфере КВРН. «Соединенные Штаты нисколько не смущает, что именно они практически под корень уничтожили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру КВРН, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. <…> Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — заявил Антонов. Он также указал на нарушения ДНЯО со стороны США, связанные с хранением американского тактического ядерного оружия в Европе. Кроме того, Антонов подчеркнул рост непредсказуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за американских планов по размещению ракет средней и меньшей дальности и обвинил США в попытках оправдать свои военные замыслы в космосе за счет обвинений в адрес России. По его словам, Вашингтон каждый год пытается представить себя как безупречного сторонника договоренностей по КВРН, одновременно критикуя тех, кто защищает свои национальные интересы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в разрушении системы контроля над вооружениями и разоружения (КВРН), а также в использовании Украины как площадки для осуществления военно-биологических программ. Эти заявления прозвучали на фоне публикации Госдепартаментом США доклада о соблюдении странами договоренностей в сфере КВРН. «Соединенные Штаты нисколько не смущает, что именно они практически под корень уничтожили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру КВРН, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. <…> Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — заявил Антонов. Он также указал на нарушения ДНЯО со стороны США, связанные с хранением американского тактического ядерного оружия в Европе. Кроме того, Антонов подчеркнул рост непредсказуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за американских планов по размещению ракет средней и меньшей дальности и обвинил США в попытках оправдать свои военные замыслы в космосе за счет обвинений в адрес России. По его словам, Вашингтон каждый год пытается представить себя как безупречного сторонника договоренностей по КВРН, одновременно критикуя тех, кто защищает свои национальные интересы.