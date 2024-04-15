15 апреля 2024

Посол Антонов: США превратили Украину в военно-биологический полигон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судейская коллегия. Курган, депутат, чиновник, дипломат, папка с бумагами
Дипломат обвинил США в разрушении системы контроля на оружием Фото:

Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в разрушении системы контроля над вооружениями и разоружения (КВРН), а также в использовании Украины как площадки для осуществления военно-биологических программ. Эти заявления прозвучали на фоне публикации Госдепартаментом США доклада о соблюдении странами договоренностей в сфере КВРН.

«Соединенные Штаты нисколько не смущает, что именно они практически под корень уничтожили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру КВРН, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. <…> Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — заявил Антонов. Он также указал на нарушения ДНЯО со стороны США, связанные с хранением американского тактического ядерного оружия в Европе.

Кроме того, Антонов подчеркнул рост непредсказуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за американских планов по размещению ракет средней и меньшей дальности и обвинил США в попытках оправдать свои военные замыслы в космосе за счет обвинений в адрес России. По его словам, Вашингтон каждый год пытается представить себя как безупречного сторонника договоренностей по КВРН, одновременно критикуя тех, кто защищает свои национальные интересы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посол России в США Анатолий Антонов обвинил Соединенные Штаты в разрушении системы контроля над вооружениями и разоружения (КВРН), а также в использовании Украины как площадки для осуществления военно-биологических программ. Эти заявления прозвучали на фоне публикации Госдепартаментом США доклада о соблюдении странами договоренностей в сфере КВРН. «Соединенные Штаты нисколько не смущает, что именно они практически под корень уничтожили десятилетиями выстраивавшуюся архитектуру КВРН, столпами которой были Договоры по ПРО, РСМД, открытому небу. <…> Украина и вовсе превращена Пентагоном в полигон для незаконной реализации военно-биологических программ», — заявил Антонов. Он также указал на нарушения ДНЯО со стороны США, связанные с хранением американского тактического ядерного оружия в Европе. Кроме того, Антонов подчеркнул рост непредсказуемости в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за американских планов по размещению ракет средней и меньшей дальности и обвинил США в попытках оправдать свои военные замыслы в космосе за счет обвинений в адрес России. По его словам, Вашингтон каждый год пытается представить себя как безупречного сторонника договоренностей по КВРН, одновременно критикуя тех, кто защищает свои национальные интересы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...