Под Челябинском в ДТП с двумя фурами погиб водитель. Видео

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Водитель одной из фур скончался на месте ДТП Фото:

В Сосновском районе Челябинской области 18 апреля произошло смертельное ДТП с участием двух фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Предварительно, водитель КАМАЗа, 1958 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не уступил водителю FAW главную дорогу. От полученных травм водитель FAW, 1960 года рождения, скончался на месте», — сообщили в ГИБДД.

ДТП произошло на 59-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Авария попала на видеорегистратор проезжающего автомобиля. Обстоятельства выясняются.

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В Сосновском районе Челябинской области 18 апреля произошло смертельное ДТП с участием двух фур. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Предварительно, водитель КАМАЗа, 1958 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не уступил водителю FAW главную дорогу. От полученных травм водитель FAW, 1960 года рождения, скончался на месте», — сообщили в ГИБДД. ДТП произошло на 59-м километре автодороги «Западный обход Челябинска». Авария попала на видеорегистратор проезжающего автомобиля. Обстоятельства выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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