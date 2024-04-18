Стало известно, когда заработает аэропорт в Дубае, где без денег застряли россияне

Аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов

18 апреля 2024 в 18:41 Размер текста - 17 +

В аэропорту Дубая частично восстановлено обычное расписание, заявил Маджед аль-Джокер Фото: Сергей Леонов © URA.RU Международный аэропорт Дубая, пострадавший от сильных ливней, где оказались заблокированными российские граждане без денежных средств, планирует возобновить свою полноценную работу в течение ближайших 24 часов. Об этом рассказал главный операционный директор аэропорта Маджед аль-Джокер. «Международный аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов», — передает слова директора аэропорта агентство WAM. Он добавил, что после восстановления работы терминалов 1 и 3 движение в аэропорту стало более организованным, что позволило большинству авиакомпаний прекратить отмену рейсов и частично восстановить обычное расписание полетов. В результате сильных дождей, прошедших 16 апреля в Дубае, некоторые улицы были затоплены. В связи с этой неблагоприятной погодой Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призывало местных жителей оставаться дома. Жительница Перми Елена Носик и другие туристы оказались заперты на сутки в Дубае из-за задержки рейса, вызванной ливнем. В условиях неудобств путешественники вынуждены ждать вылета в аэропорту, получая лишь минимальное питание и воду. Несмотря на погоду, российские туристы не собираются отменять свои поездки в ОАЭ, как сообщает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международный аэропорт Дубая, пострадавший от сильных ливней, где оказались заблокированными российские граждане без денежных средств, планирует возобновить свою полноценную работу в течение ближайших 24 часов. Об этом рассказал главный операционный директор аэропорта Маджед аль-Джокер. «Международный аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов», — передает слова директора аэропорта агентство WAM. Он добавил, что после восстановления работы терминалов 1 и 3 движение в аэропорту стало более организованным, что позволило большинству авиакомпаний прекратить отмену рейсов и частично восстановить обычное расписание полетов. В результате сильных дождей, прошедших 16 апреля в Дубае, некоторые улицы были затоплены. В связи с этой неблагоприятной погодой Национальное управление по чрезвычайным ситуациям призывало местных жителей оставаться дома. Жительница Перми Елена Носик и другие туристы оказались заперты на сутки в Дубае из-за задержки рейса, вызванной ливнем. В условиях неудобств путешественники вынуждены ждать вылета в аэропорту, получая лишь минимальное питание и воду. Несмотря на погоду, российские туристы не собираются отменять свои поездки в ОАЭ, как сообщает Pravda.Ru.